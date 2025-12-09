首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

余承东官宣：鸿蒙智行MPV命名为智界V9

2025-12-09 15:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，华为常务董事余承东正式宣布，鸿蒙智行旗下首款旗舰MPV车型将落地智界品牌，并命名为智界V9，预计于明年春天正式推向市场。

余承东在直播中详细阐述了智界V9的命名寓意，他表示，“V”代表着Victory，即胜利，而“9”在鸿蒙智行的产品序列中，则象征着技术旗舰的地位，融合了华为众多尖端技术。他更是自信满满地宣称，这款车配置极为高端，将成为路面上最出色的MPV。

直播过程中，官方还透露了智界V9的部分详细信息。据悉，该车将搭载华为巨鲸电池，配备电弹电吸前备箱，以及192线激光雷达等先进配置。车内则设有主副驾驶双零重力座椅、后排双抽屉等豪华设施，并搭载800V碳化硅动力平台，为用户提供极致的驾驶体验。

余承东给出超高评价！鸿蒙智行首款MPV定名“智界V9”

此外，智界V9在细节设计上也颇具匠心。目测该车将配备A柱三角窗，以减少视野盲区，提升驾驶安全性。同时，它采用了传统样式的门把手，而非隐藏式设计，更便于用户使用。尾灯则大概率依旧采用贯穿式设计，彰显时尚与大气。

在动力方面，智界V9预计将提供增程和纯电两种版本供消费者选择。其中，增程版车型将作为主销车型推出，并采用大电池方案，预计纯电续航里程可达400公里。而纯电版车型则大概率匹配100度电池，并支持超快充技术，为用户带来更加便捷的充电体验。

