OPPO A6l发布：售价1799元 搭载六年长寿大电池

2025-12-09 15:12

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，OPPO旗下新品A6l手机正式开启销售，这款新机以1799元的亲民价格，提供了12GB内存与256GB存储空间的单一版本选择，迅速吸引了市场的广泛关注。

OPPO A6l在性能上表现出色，搭载了第三代骁龙7芯片，该芯片采用先进的4nm制程工艺，安兔兔跑分成绩超过89万，确保了手机运行的流畅与高效。同时，手机支持最高达12GB的内存扩展，配合极光引擎与潮汐引擎的优化，官方宣称可实现长达6年的流畅使用体验。

在通信方面，OPPO A6l同样不遗余力，配备了自研的山海通信增强芯片，并采用了中框全包围天线布局，有效提升了弱网环境下的信号强度，首发增强达200%。此外，该机还支持无网通信功能，以及双频GPS与三频北斗导航系统，为用户提供了更加稳定可靠的定位服务。

续航能力是OPPO A6l的一大亮点，手机内置了7000mAh的超大容量电池，官方宣称在初始满电状态下，可支持长达50小时的通话时间或20小时的在线追剧。同时，手机还支持80W有线闪充技术，让用户无需长时间等待即可快速恢复电量。

屏幕方面，OPPO A6l采用了6.8英寸的直屏设计，支持120Hz高刷新率，峰值亮度高达1600尼特，即使在强光下也能清晰显示。屏幕还继承了OPPO五大明眸舒眼技术，即使在湿手或油手情况下也能轻松操控。此外，屏幕覆盖了晶盾玻璃，抗摔能力提升了160%，为用户提供了更加耐用的使用体验。

在耐用性方面，OPPO A6l采用了金刚石架构设计，配合金刚四角、防撞梁以及安全气囊等多重保护措施，即使从2.5米高度摔落也能安然无恙。此外，手机还配备了5000万像素的后置主摄，立体双扬声器支持300%超级音量输出，听筒通话音量可达200%，并拥有IP66、IP68和IP69满级防水认证，为用户提供了全方位的使用保障。

