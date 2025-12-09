雷军回应设立小米定制服务中心 称让更多人体验百万豪车服务

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:昨日，小米科技创始人雷军通过发布视频的方式，正式向公众介绍了小米全新打造的小米定制服务中心。雷军在视频中透露，设立这一定制服务中心的初衷，是希望让更多消费者能够体验到原本仅在百万豪车中才能享受到的定制化服务。

此前，小米官方已对外宣布了定制服务的消息，而线下的小米定制服务中心也已同步正式亮相，为消费者提供了直观的体验空间。雷军在视频中详细阐述了小米在汽车定制化方面的探索与成果。他提到，自小米汽车发布一年多以来，已经推出了多达20余款不同颜色的选择，而小米定制服务中心更是拥有超过100种正在研发中的新颜色，这些颜色不仅采用了先进的工艺，还选用了各种高品质的昂贵色漆，以确保每一款颜色都能达到极致的视觉效果。

除了丰富的颜色选择外，小米定制服务中心还展示了包括方向盘、卡钳、安全带、轮毂、座椅以及Nappa皮等在内的多种搭配方案，让消费者可以根据自己的喜好和需求，打造出独一无二的个性化座驾。对于那些在选择上感到困惑的消费者，小米还贴心地准备了三套主题搭配方案，分别是竞速红、紫水晶闪电黄以及璀璨洋红，每一套都充满了时尚与动感。

雷军在视频中还特别提到了自己对于竞速红的喜爱。他表示，这种正红色在阳光下显得格外耀眼，如果自己驾驶着这样一辆车出门，一定会非常帅气。雷军的这番话，无疑也进一步激发了消费者对于小米定制服务的期待与热情。

