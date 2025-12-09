首页 > 原创 > 关键词  > 小米定制服务中心最新资讯  > 正文

雷军回应设立小米定制服务中心 称让更多人体验百万豪车服务

2025-12-09 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:昨日，小米科技创始人雷军通过发布视频的方式，正式向公众介绍了小米全新打造的小米定制服务中心。雷军在视频中透露，设立这一定制服务中心的初衷，是希望让更多消费者能够体验到原本仅在百万豪车中才能享受到的定制化服务

小米15、小米15 Pro、小米手机

此前，小米官方已对外宣布了定制服务的消息，而线下的小米定制服务中心也已同步正式亮相，为消费者提供了直观的体验空间。雷军在视频中详细阐述了小米在汽车定制化方面的探索与成果。他提到，自小米汽车发布一年多以来，已经推出了多达20余款不同颜色的选择，而小米定制服务中心更是拥有超过100种正在研发中的新颜色，这些颜色不仅采用了先进的工艺，还选用了各种高品质的昂贵色漆，以确保每一款颜色都能达到极致的视觉效果。

除了丰富的颜色选择外，小米定制服务中心还展示了包括方向盘、卡钳、安全带、轮毂、座椅以及Nappa皮等在内的多种搭配方案，让消费者可以根据自己的喜好和需求，打造出独一无二的个性化座驾。对于那些在选择上感到困惑的消费者，小米还贴心地准备了三套主题搭配方案，分别是竞速红、紫水晶闪电黄以及璀璨洋红，每一套都充满了时尚与动感。

雷军在视频中还特别提到了自己对于竞速红的喜爱。他表示，这种正红色在阳光下显得格外耀眼，如果自己驾驶着这样一辆车出门，一定会非常帅气。雷军的这番话，无疑也进一步激发了消费者对于小米定制服务的期待与热情。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 雷军：小米汽车现车选购功能开放 现在下定本月提车

    小米汽车现车选购功能于12月3日全面开放，消费者可通过小米汽车App直接购买。现车涵盖全新现车、官方展车及准新车三类，均通过严格质检，提供快速提车、原厂质保及售后保障，部分车型有优惠。全新现车为原厂新车，可能存在库存；官方展车为门店展示车辆，或有轻微磨损但已整备；准新车为运输中产生瑕疵但已修复的原厂新车。雷军强调，12月26日前锁单的消费者预计年底前提车。若因小米原因导致2026年交付，消费者可享跨年购置税补贴。选购流程需在App下单后72小时内验车，确认车况无误方可锁单，超时未操作订单将自动取消。

    ​小米汽车 ​现车选购 ​雷军

  • 雷军称继续向特斯拉学习 小米汽车能耗表现也非常不错

    11月28日，雷军通过微博分享懂车帝进行的电动车极限测试结果。测试中，21辆纯电车以120km/h匀速行驶，满载375公斤，空调设为24度自动风，动能回收调至最低档。小米YU7以420公里续航成为最长续航车型，小米SU7则以54.86%的续航达成率位居榜首。针对外界对SU7能耗高于特斯拉的疑问，雷军回应称SU7作为C级车，车身尺寸和配置更高导致车重增加，能耗相对较高，但小米会持续向特斯拉等优秀企业学习优化能耗表现。测试数据显示，在20万级别车型中，特斯拉Model 3和Model Y能耗表现领先，但未影响SU7在续航达成率方面的优异表现。

    ​雷军 ​小米SU7 ​续航测试

  • 雷军请网友提意见：小米汽车高阶驾驶培训明年如何做到更好

    小米汽车副总裁李肖爽今日发文称，小米精英驾驶高阶驾驶培训上海站第二期报名已开启。 据介绍，本次培训在上海国际赛车场进行，上海站完成后，小米汽车高阶驾驶培训也将达成今年10000人的里程碑。 随后，雷军转发该微博称：大家提提意见，明年我们如何可以做到更好？”

    ​小米汽车 ​精英驾驶 ​高阶驾驶培训

  • 雷军：小米汽车工厂接待访客 今年预计超过12万人

    今天一早，雷军分享了小米汽车工厂动态，提及工厂今年接待访客数量预计将超过12万人。 据了解，小米汽车自从开放工厂参观后，小米工厂如今甚至成为了一个打卡景点。

    ​小米汽车 ​工厂参观 ​雷军

  • 雷军回应小米汽车轮毂设计：“丢轮保命”最大程度守护乘员舱

    小米汽车11月28日发布声明，强调安全是核心，通过高强材料、多重防护及创新“丢轮保命”策略应对25%偏置碰撞测试。碰撞时通过多路径分散冲击力、车身滑动设计减轻冲击，并触发制动策略减少二次碰撞风险。小米表示安全融入每个细节，但根本保障仍在于驾驶者的安全意识。

    ​小米汽车 ​安全理念 ​车身结构

  • 雷军回应小米汽车续航测试：YU7最猛 跑了420公里

    懂车帝11月28日公布高环极限续航测试结果：在零下10度、满载375公斤、空调24度的严苛条件下，21款热门纯电车以120km/h匀速行驶。小米表现抢眼，YU7续航达420公里获评"最猛"，SU7以54.86%续航达成率夺冠。特斯拉能耗最低，Model 3仅20.8kWh/100km。测试采用真实充电量除以实际里程的计算方式，揭示各车型能效差异，其中小米两款车型分列能耗榜第4、11名。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​热门测试

  • 李肖爽：小米汽车改配现车后依然保留原订单权益

    小米汽车副总裁李肖爽12月5日发文回应已锁单未交付订单改配现车问题。他表示，已锁单车主改配现车可保留原订单权益，但需现车配置与原权益匹配。若新选现车配置无法满足原权益，该部分权益将失效且不退差价。改配需满足年龄、下单人及上牌人信息一致等条件。

    ​小米汽车 ​锁单权益 ​改配现车

  • 小米汽车现车选购即将开启：下单年底前可提车

    小米汽车12月1日宣布开启现车选购活动，消费者下单后无需等待即可提车。活动覆盖全新现车、官方展车及准新车，所有车辆均通过严格质检，部分车型经官方修复且均为未登记车辆。购买者可享原厂质保、售后服务及部分车型优惠，提升性价比。若2025年底前完成锁单，预计同年底前提车；若2026年完成交付，可享跨年购置税补贴。12月1日优先匹配已锁单用户，12月3日全面开放选购。

    ​小米汽车 ​现车选购 ​快速提车

  • 雷军提前完成今年汽车销量目标！第50万辆小米汽车车主亮相：喜提宝石绿YU7

    小米汽车今天公告，他们已经提前完成了今年的目标（35万台）。 按照今天小米汽车的公告，自2024年4月3日以来，小米汽车累计交付已超过50万台。 11月交付量持续超过4万台，2025年的交付量已超过了年初设定全年目标：35万台。 现在，小米官方公布了第50万辆小米汽车的车主，是一位42岁的工程师，选择的是小米YU7宝石绿。 YU7很适合自驾游，提车后第一时间就要开着去旅行�

    ​小米汽车 ​交付量 ​新能源车

  • 雷军：2025年11月小米汽车交付量持续超过4万台

    小米汽车自2024年3月首款车型SU7发布以来，仅用602天实现第50万台下线，刷新全球新能源车最快交付纪录。2025年11月交付量连续三个月超4万台，显示其规模化能力。雷军表示，这标志着小米汽车在研发、制造、销售及服务的完整体系得到验证，已进入规模化新阶段，为长远发展奠定基础。

    ​小米汽车 ​雷军 ​新能源车企

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM