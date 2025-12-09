首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Pad5 Pro柔光版官宣12月15日发布

2025-12-09

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，vivo官方正式宣布，vivo Pad5Pro柔光版将于12月15日在S50系列发布会上正式登场。这款新机在延续vivo Pad5Pro旗舰性能的基础上，对屏幕进行了升级，采用柔光技术，旨在为用户带来更加舒适的视觉体验。

vivo Pad5 Pro柔光版 12 月 15 日发布：3.1K柔光屏 天玑9400

vivo Pad5Pro柔光版的核心亮点在于其13英寸的3.1K超清护眼柔光屏。这块屏幕不仅分辨率高，而且在强光环境下使用不反光，有效降低视觉疲劳，适合长时间使用。同时，新机搭载了天玑9400强劲处理器，性能表现卓越，安兔兔跑分接近300万，能够轻松应对开放世界手游等高性能需求，实现至高2.4K120FPS的超分超帧并发。

vivo Pad5 Pro柔光版 12 月 15 日发布：3.1K柔光屏 天玑9400

在显示效果方面，vivo Pad5Pro柔光版延续了前代的优秀配置，支持144Hz刷新率、240Hz触控采样率，并采用自研双侧入光技术，有效解决了“阴阳屏”问题。此外，平板还支持HDR画质增强引擎、SDR画质增强引擎以及自研8扬全景声学系统，为用户带来沉浸式的影音、游戏体验。

续航方面，vivo Pad5Pro柔光版内置12050mAh大容量电池，支持66W有线闪充。官方数据显示，其最长待机时间可达70天，在线观影时间长达16小时，会议通话时间可达11小时，满足用户长时间使用的需求。

在拍照和便携性方面，vivo Pad5Pro柔光版前置800万像素镜头，后置1300万像素镜头，满足日常拍照需求。同时，机身厚度仅6.07mm，重量635g，轻薄便携，方便用户随身携带。

