DeepSeek创始人梁文锋入选《自然》年度十大科学人物

2025-12-09 08:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:日前，国际权威科学期刊《自然（Nature）》正式发布了2025年度十大科学人物榜单，中国人工智能领域与深海科学领域双星闪耀，中国人工智能企业深度求索(DeepSeek)的创始人梁文锋，以及中国科学院深海科学杜梦然成功入选该榜单。与此同时，还有8位来自公共卫生、天文学等前沿领域的国际学者一同上榜。

《自然》特别指出，今年1月，DeepSeek突然推出的强大且低成本的R1大模型，犹如一颗重磅炸弹，瞬间让全球意识到美国在人工智能领域并非一枝独秀、遥遥领先。而引发这场全球科技界震动浪潮的关键人物，正是向来低调、极少公开露面的梁文锋。

R1作为推理型大语言模型，有着独特的优势。它擅长将复杂任务，像数学难题和编程挑战等，进行分步骤拆解并解决。值得一提的是，在同类产品中，R1率先以开放权重形式发布。这意味着全球科研人员和企业都可以免费下载该模型，并在此基础上进行二次开发。这一举措成功带动了中美多家企业纷纷跟进，陆续发布自有开放模型，推动了整个行业朝着更加开放、共享的方向发展。

有AI领域的专家分析称，R1在诸多能力表现上，已经能够与美国顶尖模型相媲美。然而在训练成本方面，却形成了鲜明对比，R1的训练成本远低于竞争对手，甚至仅为对手的十几分之一，这无疑彰显了其在技术效率和成本控制上的卓越成就。

今年9月，由DeepSeek团队共同完成、梁文锋担任通讯作者的研究论文登上《自然》封面。这篇论文详细披露了更多关于DeepSeek - R1推理模型训练的细节，并且正面回应了模型发布之初外界关于“蒸馏”的质疑。

《自然》对DeepSeek给予了高度评价，称目前几乎所有主流的大模型都尚未经过独立同行评审，而DeepSeek成功打破了这一空白，为行业树立了新的标杆。

