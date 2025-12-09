京东外卖回应“随心囤”短暂BUG：平台将承担商家损失

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:据京东外卖官方微博消息，针对此前平台出现的系统故障问题，京东外卖方面作出正式回应，明确表示将承担因此给商家带来的全部损失。

据了解，12月7日晚间，京东外卖“随心囤”功能突发异常。有用户发现，在购买100张外卖券后申请全额退款时，平台仅收回了1张券，剩余99张券仍留在用户账户中。这一漏洞迅速引发部分网友关注，有网友借此连续下单上百份外卖。社交平台上，网友晒出的截图显示，100份塔斯汀汉堡套餐的成交价不足800元，100份瑞幸咖啡（双杯装）的成交价也未超过1000元。

针对此次事件，京东外卖在回应中坦言，“随心囤”功能确实出现了短暂故障，但在紧急修复系统期间，平台感受到了来自用户的温暖力量——许多用户主动联系平台退回了多领的优惠券。京东外卖对此表示衷心感谢，并承诺将对所有主动退券的用户逐一致谢，同时送上心意礼品。

对于已出餐却因系统问题导致订单异常的商家，京东外卖明确表示将承担全部损失，不让商家因平台故障蒙受经济损失。平台方面还透露，用户回馈的这份温暖已被纳入升级后的“随心囤”功能设计中，未来用户可通过京东App“秒送”频道搜索“随心囤”，享受“先囤后用、随时可退”的便捷服务，让生活中的小确幸始终触手可及。

