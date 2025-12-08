首页 > 原创 > 关键词  > 微信公众号最新资讯  > 正文

微信公众号文章可以修改3次了

2025-12-08

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，微信公众号迎来一项重要更新，单篇文章的修改机会已从原先的1次大幅提升至3次，为创作者们提供了更多修正与完善内容的空间。尽管目前微信官方尚未就此发布正式公告，但从后台页面的变化来看，这一功能很可能正处于灰度测试阶段。

据观察，微信公众号后台现已支持每篇内容最多进行3次修改，修改范围广泛，包括标题、正文文字、图片、视频、封面以及摘要等关键元素。这一调整无疑为创作者们带来了极大的便利，尤其是对于那些经常因手滑或疏忽而打错字、选错图的作者来说，更是如同获得了三颗“后悔药”。

具体而言，每次修改时，创作者可对标题进行最多3字的调整，正文文字则可修改最多120字，同时还可更换最多3张图片、1个视频，并对封面和摘要进行相应修改。不过，修改后的摘要总数需控制在120字以内。修改完成后，文章底部将清晰显示修改时间，若修改了标题，文章顶部还会特别标注“标题已修改”，以便读者了解。

此次微信公众号的调整，无疑是对创作者们的一次重大利好。它不仅提升了内容创作的灵活性和准确性，还大大降低了因小错误而影响文章质量的风险。可以说，微信此次的“慷慨”之举，无疑将进一步激发创作者们的创作热情，为公众号平台注入更多活力与创意。

