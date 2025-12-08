首页 > 原创 > 关键词  > QQ经典版回归最新资讯  > 正文

腾讯官宣经典版QQ回归 PC端支持双模式切换

2025-12-08 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，腾讯QQ官方正式宣布经典版QQ回归上线，这一消息瞬间引发众多用户的关注与期待。此次回归的经典版QQ在PC端带来了诸多令人惊喜的新特性与优化，为用户带来全新的使用体验。

在界面模式方面，PC端QQ支持双模式切换，这一设计充分考虑了不同用户的使用习惯。其中，效率模式界面清晰简洁，消息列表和聊天窗口的分合完全由用户自主选择，无论是想要集中查看消息列表，还是希望聊天窗口独立显示，都能轻松实现，极大地提升了用户操作的灵活性与便捷性。

经典版QQ回归！PC端支持双模式切换

色彩搭配上，经典版QQ也进行了大胆创新。调色盘全面免费开放，提供了多种主题色彩搭配方案，满足用户多样化的审美需求。不仅如此，用户还能够自定义主题、气泡等颜色，打造属于自己的个性化QQ界面，让每一次聊天都充满独特的风格。

除了界面与色彩的优化，全新PC端QQ还着重对频道功能体验进行了提升。频道作为QQ中重要的交流与互动空间，此次优化后将为用户带来更加流畅、高效的使用感受。同时，为了丰富用户的聊天表情资源，经典版QQ支持批量导入表情包，用户可以一次性导入大量喜爱的表情，让聊天更加生动有趣。

此外，还支持导入历史版本聊天记录，这一功能对于那些因更换设备或误删等原因丢失聊天记录的用户来说，无疑是一大福音，能够帮助他们找回珍贵的回忆。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 经典版QQ上线引发怀旧潮：网友集体呼唤QQ宠物和经典农场回归

    近日，经典版QQ回归引发大批网友回忆杀。 据悉，本次回归的经典版QQ最亮眼的莫过于双模式自由切换，其中经典模式则精准复刻2014年前的设计，纵向窄面板、独立聊天窗口原汁原味，连个性签名、天气提示这些细节都逐一还原。 经典QQ的回归，也是掀起一波功能许愿潮”，有网友纷纷表示：跪求把QQ宠物请回来吧”、求QQ经典农场回归，当年偷菜的快乐忘不了”、QQ空间那些

    ​经典版QQ ​QQ回归 ​双模式切换

  • QQ PC端“经典模式”回归，熟悉的窄面板回来了

    QQ PC版近日迎来更新，经典模式界面正式回归，用户可前往官网下载体验。本次更新重新引入窄面板与独立聊天窗口设计，支持与三栏布局的效率模式自由切换，兼顾不同用户偏好。同时，个性签名、天气、资料卡等经典功能也陆续回归。此外，调色盘功能全面免费开放，用户可上传图片一键生成专属主题，打造个性化聊天界面。QQ PC版在办公、学习等专业场景中仍不可替代，其经典截图、大文件传输等功能深受用户青睐。

    ​QQ ​PC版更新 ​经典模式回归

  • 经典版QQ宣布回归 腾讯张军回应：偏好有时候是一种轮回

    腾讯QQ经典版PC端正式回归，支持效率与经典双模式自由切换。效率模式采用三栏一体化布局，满足职场人士高效办公需求；经典模式精准复刻2014年前设计风格，还原当年使用体验，并保留“贴边隐藏”等实用功能。此外，调色盘功能全面免费开放，支持批量导入表情包和历史聊天记录，频道功能也得到优化。此次回归引发网友热议，腾讯公关总监张军回应称“偏好，有时候是一种轮回”。

    ​腾讯QQ ​经典版回归 ​双模式切换

  • 双冠合璧，双模千帧！EVNIA弈威携手TCL华星，全球首款千帧双模电竞显示器重装亮相

    12月4日，EVNIA在北京举办电竞显示器需求趋势研讨会，与行业专家、媒体及创作者共同探讨电竞市场发展态势与技术创新方向。冠捷科技与TCL华星联合发布全球首款双模1000Hz电竞显示器新品，展现双方在高端电竞显示赛道的技术积累与联合突破。EVNIA强调以“高刷新率、高分辨率、高画质”为核心，致力于推动玩家视讯体验升级，并发布“电竞显示生态共建”计划，推动技术协同与生态合作，助力中国电竞力量向上腾飞。

    ​电竞市场 ​技术革新 ​显示器

  • 领千帧新局，AGON爱攻双模千帧电竞显示器AGP277QK全球首发

    12月4日，TCL华星主办的“电竞市场赋能+高分电竞显示器需求趋势研讨会”在北京召开。会议汇聚行业多方代表，聚焦电竞显示器发展痛点与未来方向。TCL华星与冠捷科技联合发布全球首款双模千帧电竞显示器AGP277QK，搭载HFS+Shoot技术，实现原生千帧与双模适配双突破，标志着电竞显示迈入新纪元。现场还启动了“电竞显示生态共建”战略，旨在构建技术-场景-用户闭环生态，推

    ​电竞显示器 ​TCL华星 ​冠捷科技

  • 经典动漫《灌篮高手》安西教练声优离世：享年79岁

    曾为《灌篮高手》安西教练配音的声优西村知道去世，享年79岁。 其所属事务所的讣告显示，西村知道于2025年11月29日去世，享年79岁。文中提到他此前因病疗养，葬礼将按家属意愿以家族葬形式举行。 西村知道自1980年代起参与动画配音，1988年为《魔神英雄传》主角献声，

    ​灌篮高手 ​声优去世 ​西村知道

  • 海尔冰箱全域ToC模式造就多个爆款

    2025年以来，冰箱市场整体承压，但海尔冰箱实现量价双增，成为头部品牌中唯一逆势增长者。其核心在于推动“全域ToC”战略变革，让用户深度参与产品研发与营销。通过AI交互云、用户社区等数字化入口，海尔实时收集需求并快速迭代产品，如推出首款暖色调冰箱“麦浪”。营销上贴近用户场景，实施“3个30天”计划，从真实体验到生活化种草，有效提升产品热度。这种模式使“麦浪”冰箱9个月售出超百万台，成为行业爆款，同时减轻了经销商库存压力。

    ​海尔冰箱 ​全域ToC ​用户参与

  • 荣耀工程师谈豆包手机：AI时代新的交互模式探索

    字节跳动AI模型豆包发布手机助手技术预览版，内置与中兴合作的工程样机努比亚M153上小范围发售。豆包手机被视为AI时代交互模式新探索，尝试将AI能力深度整合进硬件闭环。但不少应用已对其限制，互联网厂商想借鸡下蛋建护城河挑战不小。未来AI手机需更多体验闭环，需战略耐心。豆包助手团队称将限制部分使用场景，包括刷分、刷奖励等，部分游戏类场景，暂时下线操作银行、互联网支付等金融类应用能力。同时正积极寻求与各应用厂商深度沟通，希望推动形成更清晰、可预期的规则。

    ​豆包手机助手 ​AI手机 ​交互模式

  • 海量优质影片库，多场景灵活适配！itc保伦股份智慧影片放映系统助力学校打造“影视+”思政教育新模式

    近年来，国家高度重视中小学影视教育。教育部与中宣部联合印发文件，要求中小学生每学期至少观看两部优秀影片，并将其纳入教学计划，旨在强化学生思想道德与文化自信。同时，广东率先启动农村电影公益放映点建设，推动优质影视资源直达基层。在此背景下，ITC联合中影集团等推出“智慧影片放映系统”，以正版化、智能化、一站式为核心，为校园及公共文化场景提�

    ​影视教育 ​优秀影片 ​电影公益放映

  • 特斯拉FSD更新：允许车主在自动驾驶模式下发短信

    马斯克日前确认特斯拉FSD系统新增功能，允许用户在自动驾驶状态下发送短信。 今日，特斯拉更新FSD，该功能已随FSD v14.2.1版本推送，目前特斯拉正开放该软件免费试用。 有记者随即用2024款Model 3实测，验证其功能可行性。 实测显示，记者设定短途行程后按下开启自动驾驶”按钮，车辆便自动启动。 全程7分钟内，他用手机持续发消息，车辆未阻止操作，仅在途中提示轻握�

    ​特斯拉 ​FSD系统 ​自动驾驶

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM