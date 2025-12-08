腾讯官宣经典版QQ回归 PC端支持双模式切换

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，腾讯QQ官方正式宣布经典版QQ回归上线，这一消息瞬间引发众多用户的关注与期待。此次回归的经典版QQ在PC端带来了诸多令人惊喜的新特性与优化，为用户带来全新的使用体验。

在界面模式方面，PC端QQ支持双模式切换，这一设计充分考虑了不同用户的使用习惯。其中，效率模式界面清晰简洁，消息列表和聊天窗口的分合完全由用户自主选择，无论是想要集中查看消息列表，还是希望聊天窗口独立显示，都能轻松实现，极大地提升了用户操作的灵活性与便捷性。

色彩搭配上，经典版QQ也进行了大胆创新。调色盘全面免费开放，提供了多种主题色彩搭配方案，满足用户多样化的审美需求。不仅如此，用户还能够自定义主题、气泡等颜色，打造属于自己的个性化QQ界面，让每一次聊天都充满独特的风格。

除了界面与色彩的优化，全新PC端QQ还着重对频道功能体验进行了提升。频道作为QQ中重要的交流与互动空间，此次优化后将为用户带来更加流畅、高效的使用感受。同时，为了丰富用户的聊天表情资源，经典版QQ支持批量导入表情包，用户可以一次性导入大量喜爱的表情，让聊天更加生动有趣。

此外，还支持导入历史版本聊天记录，这一功能对于那些因更换设备或误删等原因丢失聊天记录的用户来说，无疑是一大福音，能够帮助他们找回珍贵的回忆。

