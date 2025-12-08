真我15 Pro《权力的游戏》限定版开售：售价2499元

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，备受粉丝期待的真我15Pro《权力的游戏》限定版正式开售，12GB +512GB版本售价2499元，这一行业极具诚意的定制产品迅速吸引了众多消费者目光。

此次限定版在包装设计上就尽显匠心，采用《权力的游戏》全球限量典藏礼盒包装，外观精心复刻龙蛋木盒，内置经典维斯特洛大陆地图与标志性铁王座，仿佛将消费者瞬间带入维斯特洛大陆那波澜壮阔的传奇史诗之中。

机身设计更是独具特色，全球首创热感变色机身，把温变粒子巧妙融入机身，原本的黑色背板遇热便会变红，带来奇妙视觉体验。不仅如此，机身还融入了坦格利安家族徽章、群雄徽章底纹、鎏金龙爪等元素，生动复刻了权力纷争的传奇名场面。镜头Deco部分采用鎏金龙刻设计，通过0.01mm精密雕刻工艺，将龙爪设计与经典台词镌刻在机身之上，细节之处尽显精致。

系统方面，内置冰与火专属定制UI，从专属指纹样式到全套应用图标一应俱全，用户可在史塔克家族的凛冬寒意与坦格利安家族的龙焰炽热之间自由切换，感受不同家族的独特魅力。此外，还配备冰火充电动效、定制GT模式动画、国王之手造型卡针，从里到外全方位打造，将仪式体验感直接拉满。

在配置上，限定版与普通版保持一致，搭载第四代骁龙7芯片，性能强劲。采用京东方定制1.5K144Hz天际屏，画面显示清晰流畅。内置7000mAh大容量电池，支持80W有线快充，续航与充电表现都十分出色。

