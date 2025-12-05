鸿蒙智行：全新问界M7大定突破10万台

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:鸿蒙智行近日宣布，旗下全新问界M7自9月23日上市以来，仅72天便斩获超10万台大定订单，累计交付量突破4万台，目前仍有6万台待交付。作为一款均价超30万元的豪华SUV，这一成绩在竞争激烈的市场中尤为亮眼，引发行业高度关注。

尽管定价较老款提升（售价区间27.98万-37.98万元），全新问界M7仍凭借产品力升级吸引大量消费者。车身尺寸方面，新车长宽高达508019991780mm，轴距较老款加长210mm至3030mm，空间表现全面优化。内饰配置上，中控屏升级为16.1英寸3K分辨率屏幕，新增10.25英寸副驾娱乐屏及二排吸顶屏，打造沉浸式座舱体验。

底盘技术实现跨越式进化，全系标配全铝合金前双叉臂与后五连杆独立悬架，并搭载双腔闭式空气悬架及连续可变阻尼减振器，支持5档高度调节（范围80mm），兼顾舒适性与操控性。智能驾驶方面，全系配备华为乾崑ADS4辅助驾驶系统，Pro版行业首发舱内激光视觉融合方案，主动安全能力显著提升。

动力系统提供增程与纯电双版本选择:增程版搭载1.5T增程器与双电机四驱，最大功率392kW，标配宁德时代电池，CLTC纯电续航315公里，综合续航达1625公里;纯电版分后驱（最大功率227kW）与四驱(160kW+227kW)版本，标配100度三元锂电池，CLTC续航710公里并支持超快充技术。

