一加Ace 6T今日开售：售价2399元起 第五代骁龙8

2025-12-05 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:今日，备受期待的一加Ace6T正式开启首销，全版本限时优惠200元，到手价仅需2399元起，为消费者带来超值旗舰体验。

此次首销共推出五个版本，分别为12GB+256GB（2399元）、16GB+256GB(2699元)、12GB+512GB(2899元)、16GB+512GB(3199元)以及16GB+1TB(3699元)，满足不同用户的存储需求。

全球首款第五代骁龙 8 旗舰！一加Ace 6T首销： 2399 元起

作为全球首款搭载高通第五代骁龙8旗舰处理器的机型，一加Ace6T在性能上实现了重大突破。该处理器由一加与高通联合定制，经过24个月的深度定义与仿真验证，以及7个月的联合调校，充分释放了第五代骁龙8的强劲性能，安兔兔跑分高达356万分。第五代骁龙8采用台积电3nm N3P工艺，配备高通第三代Oryon CPU，拥有2颗3.8GHz超级内核与6颗3.32GHz性能核，搭配Adreno840GPU，无论是重载手游还是高画质应用，都能轻松应对。

除了强大的芯片性能，一加Ace6T在触控体验上也进行了全面升级。其搭载的全新灵犀触控芯支持3200Hz瞬时触控采样率，实现触显同步，操控准确性与稳定性大幅提升，为用户带来极致跟手的操作体验。正面配备的6.83英寸1.5K165Hz高刷屏，配合超耐磨超抗摔的OPPO晶盾玻璃，不仅抗摔性能提升160%，抗刮伤性提升300%，还支持3D超声波指纹识别，机身更具备IP66/IP68/IP69/69K满级防尘防水能力。

续航方面，一加Ace6T同样表现出色。其配备的8300mAh冰川电池，支持100W超级闪充，成为续航最强的性能旗舰之一。无论是日常使用还是长时间游戏，都能轻松应对，无需频繁充电。

