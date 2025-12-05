首页 > 原创 > 关键词  > 豆包手机助手最新资讯  > 正文

豆包手机助手调整AI操作手机能力：限制金融、游戏类等场景

2025-12-05 11:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:近日，由字节与中兴联合开发的豆包手机助手工程样机因内嵌AI系统实现跨应用操作功能引发广泛关注。

这款具备自动下单、刷游戏等能力的设备在用户实测后，既收获了技术创新的认可，也因隐私权限、游戏公平性等问题遭到部分应用封杀。对此，豆包官方今日发布《关于调整AI操作手机能力的说明》，宣布将分场景规范AI功能使用，以平衡技术发展与用户体验。

说明中指出，豆包手机助手作为AI技术与手机系统深度结合的探索性产品，虽仅为少量搭载技术预览版的工程样机，但社会关注度远超预期。为确保技术发展、行业接受度与用户体验形成良性互动，官方计划对部分场景的AI操作能力进行规范化调整。具体措施包括:限制刷分、刷激励等利用AI领取应用厂商激励的行为，以维护真实用户交互的初衷;进一步下线银行、互联网支付等金融类应用的操作能力，尽管当前敏感操作均需用户授权，但为保障资金安全仍采取审慎措施;针对涉及竞技排名的部分游戏场景，暂时关闭AI使用功能以确保公平性。

豆包官方强调，此次调整并非否定AI技术的价值，而是为技术长远发展奠定基础。目前团队正积极与各应用厂商沟通，推动制定清晰、可预期的AI操作规则，避免“一刀切”限制用户合理需求。

