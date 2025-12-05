华为Mate X7今日开售：售价12999元起

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:今日上午10:08，备受瞩目的华为折叠屏机皇Mate X7正式开启销售，起售价定为12999元，再次引领折叠屏手机市场的新风潮。

华为Mate X7全系搭载了麒麟9030Pro处理器，相比上一代产品，整机性能实现了高达42%的显著提升，为用户带来更加流畅的使用体验。在内存配置上，典藏版更是提供了高达20GB的内存版本，成为华为目前内存最大的折叠屏机型，满足用户对多任务处理和大型应用运行的极致需求。

屏幕方面，华为Mate X7同样表现出色。其外屏尺寸为6.49英寸，内屏则达到了8英寸，分辨率分别为24441080和24162210，均支持1-120Hz自适应刷新率和1440Hz高频PWM调光，无论是观看视频还是浏览图片，都能呈现出细腻且舒适的视觉效果。

在折叠屏技术上，华为Mate X7同样不遗余力。它搭载了超可靠折叠玄武架构，典藏版更是采用了第二代玄武钢化昆仑玻璃外屏，其他版本则为第二代昆仑玻璃外屏，并配备了全新玄武水滴铰链，确保了折叠屏的耐用性和稳定性。

影像能力方面，华为Mate X7同样不容小觑。它配备了5000万像素RYYB十档物理可变光圈主摄、4000万像素RYYB超广角、5000万像素RYYB长焦微距以及第二代红枫原色摄像头。特别是第二代红枫原色摄像头与折叠机最强感光主摄和长焦的配合，使得华为第一次在轻薄折叠手机上实现了直板旗舰的影像能力，为用户带来更加出色的拍照体验。

此外，华为Mate X7还拥有5A网速，业界首发无网应急通信功能，支持北斗卫星消息和天通卫星通信，确保用户在各种环境下都能保持通讯畅通。同时，它还内置了5600mAh大容量电池，支持66W有线快充和50W无线快充，让用户无需担心电量问题。

