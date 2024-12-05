AI日报：iPhone国行版或接入文心4.0模型；ChatGPT周活跃用户数突破3亿；Genie 2一键生成无限3D世界

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1、Google DeepMind发布Genie2，一键生成无限虚拟世界

Google DeepMind近期推出的Genie2模型，通过自然语言指令实时生成多样化且逻辑连贯的虚拟世界，展现出强大的AI训练和交互潜力。Genie2不仅能创建复杂的3D环境，还支持用户与之长时间互动，极大地丰富了AI训练场景。

【AiBase提要:】 🌍 Genie2能通过自然语言指令实时生成多样化的虚拟世界，包括复杂的3D环境。 🤖 该模型支持长达一分钟的用户与AI智能体互动，极大丰富了AI训练场景。 📸 从单个图像提示出发，Genie2可以快速构建完整的交互世界，甚至使用真实照片生成虚拟场景。 详情链接:https://deepmind.google/discover/blog/genie-2-a-large-scale-foundation-world-model/

2、开口跪!Fish Audio发布 Fish Speech1.5新增5种语言，还将上线实时无缝对话功能

Fish Audio最近推出的Fish Speech1.5语音合成模型在多个方面取得了显著进步。它不仅支持五种新增语言，还具备实时无缝对话功能，用户可以更方便地进行互动。该模型经过超过100万小时的多语言训练，能够生成高质量的语音合成输出，并在匿名TTS-Arena中获得第二名的好成绩。

【AiBase提要:】 🎤 零样本和少样本语音合成:只需10到30秒的声音样本即可生成高质量语音。 🌍 多语言支持:支持英语、日语、韩语、中文等多种语言，打破语言障碍。 ⚡ 高度准确与快速:在高性能硬件上实现实时语音合成，错误率低至2%。 详情链接:https://fish.audio/zh-CN/

3、曝苹果与百度合作:iPhone国行版或将接入文心4.0模型

苹果公司与百度达成合作，将百度的AI大模型Ernie4.0整合至国行版iPhone中，以提升用户的AI体验。尽管在适配过程中遇到了一些挑战，苹果仍有时间进行必要的测试和调整，以确保Apple Intelligence能如期上线。

【AiBase提要:】 🤖 苹果与百度合作，将AI大模型Ernie4.0整合至国行版iPhone。 📈 苹果支付使用费用，旨在提升iPhone用户的AI体验。 📱 iPhone16系列在AI功能方面进展滞后，需加快适应市场。

4、字节跳动AI助手豆包已支持一键生成带有指定文字的图片

字节跳动旗下的智能AI助手豆包近期对其文生图能力进行了显著升级，用户现在可以通过一键操作生成包含指定文本的图片。这一新功能得益于豆包大模型团队的努力，整合了大型语言模型和数字图像技术，优化了中文数据的学习能力，并增强了汉字生成能力。

【AiBase提要:】 🆕 新功能允许用户一键生成带有指定文本的图片，提升了操作便利性。 🔍 豆包通过整合大型语言模型和数字图像技术，优化了对中文的学习和汉字生成能力。 🚀 此次升级展示了豆包在AI技术应用领域的深入探索，期待未来更大的发展。

5、百度:文心一言位列中国生成式AI产品网民使用率第一

截至2024年6月，中国生成式人工智能用户规模达到2.3亿，文心一言以11.5%的使用率位居第一。文心大模型的日均调用量达到15亿次，处理Token数量超过1.7万亿，显示出其在技术和应用上的快速发展。对话类产品占62%的市场份额，文库AI功能使用次数超过28亿次，智能体平台吸引了大量企业和开发者。

【AiBase提要:】 📈 用户规模:截至2024年6月，中国生成式AI产品用户已达2.3亿，占总人口的16.4%。 💡 文心一言:百度的文心一言以11.5%的国内网民使用率位居第一，日均调用量达到15亿次。 🛠️ 应用广泛:对话类产品占62%市场份额，文库AI功能使用超过28亿次，智能体平台吸引15万家企业。

6、ChatGPT 每周活跃用户突破3亿

OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼在《纽约时报》的 DealBook 峰会上宣布，ChatGPT 的每周活跃用户已超过3亿，显示出其强大的市场吸引力和用户依赖性。自2022年发布以来，ChatGPT 用户数量呈现爆发式增长，当前每天发送超过10亿条消息。

【AiBase提要:】 🌟 ChatGPT 每周活跃用户已突破3亿，显示出强大的市场吸引力。 📈 每天有超过10亿条消息通过 ChatGPT 发送，用户依赖性增强。 🛠 OpenAI 不断推出新功能，提升用户体验，包括 AI 搜索引擎和新界面。

7、OpenAI宣布“12天直播活动” 新技术将揭晓但GPT-5暂不推出

OpenAI最近在X平台上宣布将启动为期12天的直播活动，展示新技术和创新项目。尽管关于GPT-5的讨论依然热烈，OpenAI明确表示其继任者不会在今年推出。CEO Sam Altman否认了关于Orion模型的传闻，并承诺将发布更多技术创新。

【AiBase提要:】 🔍 OpenAI将于明天启动为期12天的直播活动，展示新技术和创新项目。 🚫 OpenAI澄清GPT-5不会在今年推出，首席执行官称关于Orion模型的报道为虚构。 📊 O1模型支持处理约200，000个token并具备图像分析功能，Sora视频模型也备受期待。

8、苹果CEO库克称从没考虑过苹果AI收费:AI是基础功能

苹果公司CEO蒂姆·库克在最近的采访中明确表示，苹果从未考虑过对其AI功能进行收费。他强调，AI应视为智能设备的基础功能，与多点触控一样，是不可或缺的部分。这一表态有效地平息了外界对于苹果AI服务可能收费的猜测。

【AiBase提要:】 💡 库克表示苹果不会对AI功能收费，认为AI是基础功能。 📈 苹果的战略重心已从硬件转向服务，但AI服务不会收费。 🗣️ 库克对退休问题表示关注，强调自己与苹果的紧密联系。

9、马斯克计划将 Colossus AI 超级计算机扩展十倍

埃隆·马斯克的人工智能公司xAI近期宣布了一项雄心勃勃的计划，旨在将其Colossus AI超级计算机的能力扩大十倍。该扩展将位于田纳西州的孟菲斯，整合超过100万块GPU，以满足日益增长的计算需求。

【AiBase提要:】 🌟 埃隆·马斯克计划将Colossus AI超级计算机扩展十倍，预计整合超过100万块GPU。 💼 该扩展将为孟菲斯地区创造新的就业机会，促进当地经济发展。 🚀 xAI希望通过增强计算能力来提升市场竞争力，推动人工智能技术的创新。

10、朱啸虎回应月之暗面与循环智能股东决议争议引发仲裁

朱啸虎就月之暗面创始人与循环智能之间的仲裁事件进行了回应，强调该项目是循环智能内部开发的，并未获得正式股东决议。事件揭示了股东决议延误及利益冲突的复杂性，反映出中国创业公司在分拆过程中的法律和道德责任。

【AiBase提要:】 📈 月之暗面是循环智能内部开发的项目，至今未获股东正式决议。 ⚠️ 杨植麟和张宇韬未获投资方同意就启动融资，引发强烈反应。 💼 张予桐因隐瞒利益冲突被解雇，事件揭示了创业公司股东权责的复杂性。

11、生成式AI威胁创作者收入:未来五年将损失350亿澳元!

近日的全球经济研究报告揭示，生成性人工智能的快速发展将对音乐和影视创作者的收入构成严重威胁。根据国际作家和作曲家协会（CISAC）委托的研究，到2028年，创作者的收入风险预计将达到350亿澳元。音乐创作者面临24%的收入损失，影视创作者损失高达21%。

【AiBase提要:】 📉 创作者收入损失:生成式人工智能将导致音乐创作者收入损失24%，影视创作者损失21%。 💰 市场扩张:AI生成服务的市场预计将从48亿澳元增长至1030亿澳元。 ⚖️ 政策呼声:专家和创作者组织呼吁政府采取措施，确保创作者的权益和收入安全。

12.AWPortraitCN 模型发布：专为中国宝宝审美设计的图像生成技术

AWPortraitCN 是基于 FLUX.1-dev 的图像生成模型，专注于生成更符合中国人外貌特征和审美的肖像图像。该模型经过多种肖像图像训练，表现出色，操作简便。用户可通过 Shakker AI 平台轻松生成高质量肖像图像，推动人工智能技术的民主化。

【AiBase 提要：】 🎨 AWPortraitCN 模型专为中国市场设计，优化人物肖像生成。 📸 经过多类型肖像图像训练，展现真实细腻的效果。 🌐 用户可在线体验，推动开源与开放科学发展。 模型地址：https://huggingface.co/Shakker-Labs/AWPortraitCN

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