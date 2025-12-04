AI日报：快手可灵 2.6 全量上线；字节Seedream 4.5发布；DeepSeek连发两款新模型

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、快手可灵2.6全量上线!“音画同出”，画面、自然语音、匹配音效、环境氛围

快手旗下的可灵AI推出了其首个“音画同出”模型——可灵2.6，该模型能够在一次生成过程中同时产生画面、自然语音、音效和环境氛围，提升了用户的创作体验。它提供了“文生音画”和“图生音画”两种创作路径，适用于多种内容形式，包括单人独白、旁白解说、多人对白和音乐表演等。

【AiBase提要:】 🎨 可灵2.6模型实现音画同步生成，提升用户创作体验。 🖋️ 提供 “文生音画” 和 “图生音画” 两条创作路径，方便多种内容形式。 🎤 广泛适用于独白、旁白、对话和音乐表演等多种场景。

2、字节炸场!Seedream4.5发布，图像生成进入“多图一致性”时代

字节跳动旗下Seed团队上线Seedream4.5，主打多图场景一致性和美学指令遵循，解决了图像生成中的痛点问题，提升了图像生成的质量和实用性。

【AiBase提要:】 🧠 多图场景一致性提升，角色、服饰、光影、构图高度统一。 🎨 美学指令遵循大幅提升，精准命中风格关键词。 ⚙️ 硬刚Flux、Midjourney v6.1，细节控的福音。

3、豆包手机助手紧急下线微信操作功能:回应账号封禁与“高危权限”争议

豆包手机助手针对用户反映的微信使用异常及高危权限争议发布声明，承认问题并澄清权限获取情况，同时下线微信操作功能并承诺保护用户隐私。

【AiBase提要:】 📱 豆包手机助手承认特定问题并回应用户反馈 🔒 强调用户授权和隐私保护的承诺 🚫 下线微信操作功能并逐步解封被禁账号

4、智源研究院推出全球最强多模态世界模型Emu3.5一键预测真实世界“下一秒”!

北京智源人工智能研究院推出的Emu3.5多模态大模型，通过统一编码图像、文本和视频为Token序列，实现了对真实世界的深刻理解。其核心突破在于预测“世界下一秒”的状态，从“像素搬运工”进化到“世界模拟器”，标志着多模态大模型从“生成时代”迈向“世界模型时代”。

【AiBase提要:】 🧠 Emu3.5通过统一编码图像、文本和视频为Token序列，实现跨模态的因果关系和物理常识学习。 🔄 模型专注于预测“世界下一秒”的状态，从“像素搬运工”进化到“世界模拟器”。 🚀 该模型标志着多模态大模型从“生成时代”迈向“世界模型时代”，具备广泛的应用潜力。 详情链接:https://zh.emu.world/pages/web/landingPage

5、AI模型发现智能合约漏洞，模拟攻击损失高达460万美元

一项由 MATS 和 Anthropic 进行的新研究揭示了先进人工智能模型在智能合约安全领域的双重角色。这些模型不仅能够发现并利用漏洞，还能为开发更强大的防御工具提供帮助。

【AiBase提要:】 🔍 研究显示，先进 AI 模型如 Claude Opus4.5和 GPT-5能够识别并利用智能合约漏洞。 💸 模拟攻击损失高达460万美元，AI 模型也在实验中发现了新的安全漏洞。 🔒 AI 不仅是潜在风险源，也可用于加强网络安全防护措施。

6、小米 AI 路线图首次曝光:卢伟冰确认押注“AI + 物理世界”，千万年薪罗福莉领衔 MiMo 大模型

小米集团总裁卢伟冰在直播中首次透露了集团的AI战略方向，强调将大模型与物理场景深度融合，目标是将AI能力嵌入到硬件和服 务中。罗福莉已正式加入MiMo大模型团队，成为小米AI人才布局的关键一环。小米计划在2025年发布参数规模超千亿的多模态模型，并同步落地于手机、汽车及智能家居三大场景。

【AiBase提要:】 🧠 小米集团总裁卢伟冰在直播中首次透露AI战略方向，强调大模型与物理场景深度融合。 💼 罗福莉加入MiMo大模型团队，成为小米AI人才布局的关键一环。 🚀 小米计划在2025年发布参数规模超千亿的多模态模型，并同步落地于手机、汽车及智能家居三大场景。

7、谷歌发布Workspace Studio:AI代理构建工具全面上线

谷歌发布Workspace Studio，一款零代码AI代理构建工具，让企业员工能快速创建自动化流程，提高工作效率。

【AiBase提要:】 🤖 无需编程即可创建AI代理，实现自动化任务处理。 🌐 支持多应用协作和第三方集成，打通信息孤岛。 🧠 基于Gemini3的智能决策能力，提升企业效率。

8、DeepSeek连发两款重磅新模型，正式版V3.2与Speciale同步上线

DeepSeek连发两款重磅新模型，正式版V3.2与Speciale同步上线，展示了其在开源大模型领域的强大实力和创新能力。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek-V3.2首次将“思考过程”与“工具调用”深度融合，支持两种模式并行。 🧠 Speciale版本是“把思考开到最大”的加强版，推理能力推向物理极限。 🚀 全平台秒级更新，用户零感知无缝切换，体验全新能力。

