一加Ace 6T发布：售价2399元起 首发第五代骁龙8

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:一加Ace6T正式发布，起售价定在2399元，为消费者带来了多款不同存储配置选择。其中，12GB+256GB版本售价2399元;16GB+256GB版本售价2699元;12GB+512GB版本售价2899元;16GB+512GB版本售价3199元;16GB+1TB版本售价3699元。

作为Ace系列的新成员，一加Ace6T在性能方面实现了重大突破，其中最大亮点之一便是首发搭载了高通第五代骁龙8旗舰平台。这颗芯片由一加和高通联合定义，双方投入大量精力进行深度联调，力求为用户带来全面优化的使用体验。

第五代骁龙8采用了领先的第三代3nm制程工艺，配备高通第三代Oryon CPU架构以及最新一代Adreno GPU。其GPU更是采用创新的切片架构，能够支持更高的时钟速度。官方测试数据显示，与前代相比，第五代骁龙8的CPU性能提升了36%，CPU能效提升了42%，GPU性能提升了11%，GPU能效提升了28%，安兔兔跑分一举突破356万分，展现出强大的性能实力。

为了充分释放第五代骁龙8的旗舰性能，一加Ace6T搭载了全新的冰河散热系统。该系统总散热面积达到43940平方毫米，结合全新冰河导热凝胶与“低温感”航天铝中框，能够巧妙地引导热量绕开握持区。即便在高负载的游戏场景下，手机也能保持冷静，不会出现发烫的情况。

在续航体验上，一加Ace6T同样表现出色。它搭载了8300mAh冰川电池，首次将性能旗舰的电池容量带入8000mAh时代，成为目前行业内电池容量最大的性能旗舰。不仅如此，一加Ace6T还是行业唯一一款兼具8300mAh大电池和百瓦闪充的手机，为用户带来了“用得久、充得快”的双重保障。此外，该手机还支持旁路供电、有线反充等众多实用功能，进一步提升了用户的使用便利性。

除了性能和续航，一加Ace6T在防护方面也下足了功夫。针对手机日常使用中常见的沾水、刮擦、掉落等小意外，它拥有目前行业内最全的“IP66/68/69/69K防尘防水大满贯”认证，无惧泼水、浸水，甚至能应对热水、蒸气等复杂环境。配合雨水触控2.0技术，即使湿手操作，手机依然能够灵敏响应。值得一提的是，一加Ace6T还搭载了超耐磨超抗摔的OPPO晶盾玻璃，抗摔性能提升160%，抗刮伤性提升300%，让用户即使不贴膜也能安心使用。

