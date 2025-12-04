首页 > 原创 > 关键词  > 一加Ace6T最新资讯  > 正文

一加Ace 6T发布：售价2399元起 首发第五代骁龙8

2025-12-04 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月4日 消息:一加Ace6T正式发布，起售价定在2399元，为消费者带来了多款不同存储配置选择。其中，12GB+256GB版本售价2399元;16GB+256GB版本售价2699元;12GB+512GB版本售价2899元;16GB+512GB版本售价3199元;16GB+1TB版本售价3699元。

作为Ace系列的新成员，一加Ace6T在性能方面实现了重大突破，其中最大亮点之一便是首发搭载了高通第五代骁龙8旗舰平台。这颗芯片由一加和高通联合定义，双方投入大量精力进行深度联调，力求为用户带来全面优化的使用体验。

微信截图_20251204093715.png

第五代骁龙8采用了领先的第三代3nm制程工艺，配备高通第三代Oryon CPU架构以及最新一代Adreno GPU。其GPU更是采用创新的切片架构，能够支持更高的时钟速度。官方测试数据显示，与前代相比，第五代骁龙8的CPU性能提升了36%，CPU能效提升了42%，GPU性能提升了11%，GPU能效提升了28%，安兔兔跑分一举突破356万分，展现出强大的性能实力。

为了充分释放第五代骁龙8的旗舰性能，一加Ace6T搭载了全新的冰河散热系统。该系统总散热面积达到43940平方毫米，结合全新冰河导热凝胶与“低温感”航天铝中框，能够巧妙地引导热量绕开握持区。即便在高负载的游戏场景下，手机也能保持冷静，不会出现发烫的情况。

在续航体验上，一加Ace6T同样表现出色。它搭载了8300mAh冰川电池，首次将性能旗舰的电池容量带入8000mAh时代，成为目前行业内电池容量最大的性能旗舰。不仅如此，一加Ace6T还是行业唯一一款兼具8300mAh大电池和百瓦闪充的手机，为用户带来了“用得久、充得快”的双重保障。此外，该手机还支持旁路供电、有线反充等众多实用功能，进一步提升了用户的使用便利性。

除了性能和续航，一加Ace6T在防护方面也下足了功夫。针对手机日常使用中常见的沾水、刮擦、掉落等小意外，它拥有目前行业内最全的“IP66/68/69/69K防尘防水大满贯”认证，无惧泼水、浸水，甚至能应对热水、蒸气等复杂环境。配合雨水触控2.0技术，即使湿手操作，手机依然能够灵敏响应。值得一提的是，一加Ace6T还搭载了超耐磨超抗摔的OPPO晶盾玻璃，抗摔性能提升160%，抗刮伤性提升300%，让用户即使不贴膜也能安心使用。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 一加Ace 6T今日开售：售价2399元起 首款第五代骁龙8

    一加Ace 6T于12月5日开启首销，全版本限时优惠200元，到手价2399元起。作为全球首款搭载高通第五代骁龙8旗舰处理器的机型，其性能实现重大突破，安兔兔跑分高达356万分。该机正面配备6.83英寸1.5K 165Hz高刷屏，支持3200Hz瞬时触控采样率，操控精准稳定。此外，它还配备了8300mAh电池，支持100W超级闪充，续航表现出色。机身具备IP66/68/69/69K满级防尘防水能力，并提供五个存储版本以满足不同用户需求。

    ​一加Ace6T ​首销 ​高通第五代骁龙8

  • 一加Ace 6T明天首销：全球首发第五代骁龙8 2399元起

    OPPO商城显示，一加Ace 6T将于明天正式发售，起售价是2399元（12GB 256GB）。 该机全球首发第五代骁龙8旗舰平台，这颗芯片采用第五代骁龙8至尊版同款3nm工艺、第三代Oryon CPU架构、最新一代Adreno GPU，安兔兔跑分突破356万分，性能位居行业第一梯队。

    ​一加Ace ​6T ​骁龙8旗舰平台

  • 首发第五代骁龙8！一加Ace 6T明天亮相

    博主数码闲聊站发文介绍了一加Ace 6T的参数细节，该机将在明天正式发布。 具体来看，一加Ace 6T采用6.83英寸1.5K 165Hz高刷屏，首发第五代骁龙8平台，前置1600万像素，后置5000万IMX906主摄 800万超广角，电池是8300mAh，支持100W闪充、3D超声波指纹以及IP66/IP68/IP69/69K满级防尘防水。 作为一款性能手机，一加Ace 6T首

    ​一加Ace ​6T ​骁龙8平台

  • 一加Ace 6T首发第五代骁龙8：安兔兔跑分突破356万

    一加Ace 6T发布会在杭州举行。该机全球首发第五代骁龙8旗舰平台，这颗芯片由一加与高通联合定义、联合研发、联合优化。 官方表示，一加和高通双方在性能、游戏、影像等7大领域31个专项进行深度联调，全面优化用户体验。 第五代骁龙8全面沿袭第五代骁龙8至尊版的顶级实力，采用行业最领先的第三代3nm制程工艺，第三代Oryon CPU架构以及最新一代Adreno GPU。

    ​一加Ace ​6T ​第五代骁龙8

  • 一加Ace 6T宣布12月3日发布 首发第五代骁龙8

    一加Ace 6T将于12月3日19:00发布，搭载与高通联合定制的第五代骁龙8旗舰芯片，跑分超356万，性能强劲。新机支持165Hz超高帧游戏，针对《王者荣耀》特别优化144fps模式。配备超8000mAh大电池与100W快充，续航出色。拥有IP66/68/69/69K满级防水能力，预装ColorOS 16系统。外观提供闪速黑、掠影绿、电光紫三款配色，采用低饱和哑光设计，质感出众且防指纹。

    ​一加Ace6T ​第五代骁龙8 ​性能手机

  • 全球首发第五代骁龙8 一加Ace 6T真机明天首次亮相

    一加Ace 6T搭载骁龙8 Gen5芯片，支持165Hz高帧游戏及《王者荣耀》144FPS模式，配备全新冰河散热系统以优化性能。内置超8000mAh电池，支持100W快充，采用旁路供电技术减少发热并延长电池寿命。具备IP66/68/69/K防尘防水和3D超声波指纹。还将推出《原神》神里绫华定制机，内置专属主题及配件。

    ​一加Ace ​6T ​骁龙8

  • 一加Ace 6T首销10分钟卖爆！打破今年同档机型全天销售纪录

    今日，一加Ace 6T正式首销，起售价2399元。 新机发售后，一加中国区总裁李杰宣布，一加Ace 6T首销10分钟的销量就打破了2025年同档位所有产品的全天销售纪录。 李杰透露，截止目前，一加今年销量同比增长42.3％，是行业增速最快的手机品牌。

    ​一加Ace ​6T ​首销纪录

  • 一加Ace 6T首发第五代骁龙8 李杰：当之无愧行业第一梯队

    今天14:30，高通将发布第五代骁龙8旗舰芯片。 一加中国区总裁李杰称，这是高通历史首次采用骁龙8系双旗舰的芯片布局，也是骁龙8系第一颗深度定义的芯片。 据介绍，第五代骁龙8由一加和高通联合定义，双方一致决定，以第五代骁龙8至尊版的能力定义第五代骁龙8。 比如，同样的最新3nm工艺，同样的双超大核第三代Oryon CPU，同代架构的GPU、NPU、ISP等。

    ​高通 ​骁龙8 ​一加Ace6T

  • 一加Ace 6T预热：有三大核心看点

    一加中国区总裁李杰宣布，一加Ace 6T全球首发第五代骁龙8平台。 作为Ace系列新成员，一加Ace 6T拥有三大核心看点。李杰介绍，一加Ace 6T是一部首发当代旗舰处理器的性能手机；一部轻松驾驭165超高帧游戏的性能手机；一部续航电量远超想象的性能手机；一部全面旗舰配置的性能手机。 其中最受大家关注的就是第五代骁龙8，李杰指出，这是高通历史首次采用骁龙8系双旗舰的�

    ​一加Ace ​6T ​第五代骁龙8

  • 不止首发骁龙8 Gen5！李杰开直播爆料一加Ace 6T

    一加中国区总裁李杰预告，他将于11月27日晚上7点开启一加Ace 6T爆料直播。 李杰表示，一加Ace 6T官宣后收到很多媒体和用户朋友们的关心，发布会在即，PPT是删了又删，营销伙伴建议开一场爆料直播，那些发布会上来不及细讲的卖点，大家一直关心的各种问题，我争取一次聊个明白。 据悉，一加Ace 6T延续了Ace 6的设

    ​一加Ace ​6T ​爆料直播

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM