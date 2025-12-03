AI日报：Kling 2.6将发布；千问APP推学习大模型；Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union 开源

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、Kling 2.6将发布：原生音频+10秒1080P，AI视频进入有声时代

Kling AI在Omni生态周首日发布了2.6版本，首次内置音频生成功能，支持中英双语对白、歌唱与音效同步输出，实现‘文本⇄视频⇄音频’一键闭环。技术规格方面，保持10秒1080P高清输出，每5秒仅需25积分，较前版降30%。市场层面，Kling 2.6将率先在Artlist等专业平台上线，提供场景扩展与多元素编辑API，面向影视、短剧、广告及MV制作。

2、千问APP推出强大学习大模型，拍照答疑更智能！

千问APP推出了基于Qwen3训练的全新学习大模型Qwen3-Learning，具备多语言解题、跨文化考试体系以及智能化作业批改功能。同时，APP还引入了Qwen-Image模型和万相视频生成模型，进一步提升学习体验。自公测以来，下载量迅速突破1000万，展现了其在教育领域的强大竞争力。

3、阿里通义实验室再出王炸!Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union 开源，6B 参数秒杀 Flux

阿里通义实验室推出的 Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union 模型，通过集成 ControlNet 结构，实现了对图像生成的精准控制，同时具备高效的推理性能和广泛的兼容性，为开发者和创作者提供了强大的工具支持。

4、豆包手机助手遭遇微信登录异常，官方回应或触发安全风控

文章报道了豆包手机助手在使用过程中出现的微信登录异常问题，以及由此引发的安全风控讨论。同时提到该AI手机助手的市场热度和价格飙升现象，凸显了其在实际应用中的生态兼容性挑战。

5、米哈游联创蔡浩宇推出不正经AI:会说话带喵的AnuNeko上线

文章介绍了米哈游联创蔡浩宇推出的AI聊天大模型AnuNeko，其独特的定位和人格设定引发了关注，并展示了其在游戏开发领域的潜在野心。

6、亚马逊云科技发布三款新AI智能体，Kiro可持续自主编程数日

亚马逊云科技（AWS）近日推出三款新型AI智能体，旨在提高软件开发和运维效率。其中最引人注目的是名为“Kiro”的自主智能体，它能够连续工作数天，学习用户的偏好并独立完成复杂任务。此外，AWS还推出了两款智能体：AWS安全智能体和DevOps智能体，分别负责自动识别安全隐患和进行性能测试与兼容性检查。这些智能体的推出标志着AWS在AI技术应用上的进一步深化。

7、IDC 发布全球具身智能机器人创新者榜单，微亿智造上榜

文章介绍了IDC发布的《IDC Innovators: 具身智能机器人创新者》报告，预测到2030年具身智能机器人将在整体机器人用户支出市场中占据超过30%的份额。报告指出，随着人工智能、感知技术和计算能力的发展，具身智能机器人将在多个领域迅速扩展应用。文章还提到了四家具有代表性的创新企业，展示了它们在推动具身智能机器人技术落地与商业化方面的卓越表现。

8、杭州瞳行科技发布国内首款AI助盲眼镜，3000元内实现300毫秒路况播报

瞳行科技发布了国内首款AI助盲眼镜，搭载阿里通义千问大模型，为视障人士提供实时出行指引。该产品通过眼镜本体、手机、遥控指环及盲杖四端协同，实现超低延迟和精准的路况播报，预计2026年一季度正式开售，售价低于3000元。

