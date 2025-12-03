网信部门查处张雪峰等网络名人账号：户晨风等被封

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:近期，网信部门积极履行职责，指导有关网站平台依法对网络名人账号的违法违规行为展开处置，旨在营造健康、文明、有序的网络环境。现将其中典型案例予以通报。

网络账号“户晨风”长期活跃于多个平台，频繁编造诸如“安卓人”“苹果人”等煽动群体对立的言论，严重破坏网络和谐氛围。目前，该账号在各平台的相关账号均已被关闭。

微博账号“郭美May努力努力”、小红书账号“亿颜LuLu”、快手账号“忘川”、抖音账号“Ayuki_888”、微信视频号“周熙凯XK”等，持续宣扬炫富拜金等不良价值观，对广大网民尤其是青少年群体产生不良引导。针对这些账号，相关平台已采取关闭或长期禁言的措施。

微博账号“阑夕”发布宣介境外色情影片内容，严重违反法律法规和公序良俗;抖音主播“张雪峰”在直播过程中长时间使用污言秽语，污染网络空间。目前，这两个相关账号已被限期禁言，主播“张雪峰”的直播活动也已停播。

税务部门此前通报了网络主播偷税案件情况，其中抖音、快手等平台的账号“小影夫妇”“曳步舞鑫鑫”因存在偷税问题，已被长期禁言停播，同时暂停其带货营利权限。网络主播“王子柏”相关账号此前就因偷逃税款、炫富拜金等行为被关闭，近期却重新注册账号试图“东山再起”，网信部门发现这一情况后，已督促相关平台迅速开展核查处置工作。

官方着重强调，网络名人账号具有较大的影响力和较高的社会关注度，其运营者更应自觉依法用网、文明上网，规范自身网上言行，合理使用流量，发挥正向引导作用。各级网信部门将持续督促相关网站平台切实履行主体责任，进一步健全社区规则和用户协议，加强对运营者的教育提醒，依法依约开展账号和信息管理工作，防止已查处的问题反弹复发，共同维护清朗的网络空间。

