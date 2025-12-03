首页 > 原创 > 关键词  > 真我15Pro最新资讯  > 正文

真我15 Pro《权力的游戏》限定版官宣12月8日发售

2025-12-03 13:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月3日 消息:今日，真我官方正式官宣，真我15Pro《权力的游戏》限定版国行版本将于12月8日正式发售。

官方同步公布了该限定版的外观图，其设计独具匠心。机身运用纳米级雕刻技术，将《权力的游戏》中坦格利安家族徽章精准刻于其上，细节之处尽显精致。更令人惊艳的是，它采用了全球首创的热感变色设计，把温变粒子巧妙融入机身。原本黑色的背板在遇热后会转变为炽烈的红色，当深邃的暗黑幻化成坦格利安红，仿佛真龙吐息一般，将《权力的游戏》中的经典名场面在掌心震撼重现，极具视觉冲击力。

真我15 Pro《权力的游戏》限定版国行官宣： 12 月 8 日正式发售

在配置方面，真我15Pro《权力的游戏》限定版预计与普通版保持一致。正面配备一块由京东方定制的1.5K144Hz天际屏，峰值亮度高达6500nit，无论是日常使用还是观看高清视频，都能带来清晰、亮丽的视觉体验。同时，该屏幕还支持4608Hz高频PWM调光与类DC调光，有效减少屏幕闪烁，呵护用户视力。

性能上，它搭载第四代骁龙7性能芯，跑分高达110万分，能够轻松应对各种复杂任务和大型游戏。内置7000mAh泰坦电池，续航能力十分强劲，并且支持80W超级闪充，短时间内即可让手机快速恢复电量，告别电量焦虑。

影像方面同样表现出色。主摄采用5000万IMX896大底传感器，拥有1/1.56英寸感光面积，支持OIS光学防抖，配合F/1.8大光圈，即便在光源复杂、光线较暗的场景下，也能实现稳定充足的进光量，显著提升夜拍画质。此外，还配备5000万像素超广角镜头，具备115.6超大视野，可容纳更多画面元素;5000万像素前置镜头，支持86.7广阔视角，满足用户多样化的拍摄需求。值得一提的是，它还支持拍摄2K Live Photo以及4K Hdr视频转LivePhoto的功能，用户可以先拍摄，再从中挑选满意的瞬间，让每一张照片都更加生动精彩。

