AI日报：可灵AI全量上线O1视频大模型；千问APP接入万相Wan2.5

1、可灵AI今日全量上线O1 视频大模型：统一多模态架构 支持一句话生成视频

可灵AI公司宣布其自主研发的O1视频大模型已全量开放，该模型采用MVL统一交互架构，支持文字、图像、视频三种指令输入，并能一次性完成文生视频、图生视频、局部编辑及镜头延展任务。此外，模型通过多视角主体构建技术解决镜头切换时的“特征漂移”问题，确保画面连贯。目前，O1模型已在可灵App及官网同步开放体验，后续将开放API接口供第三方平台集成。

【AiBase提要:】 🧠 O1视频大模型采用MVL统一交互架构，支持文字、图像、视频三种指令输入 🎬 一次性完成文生视频、图生视频、局部编辑及镜头延展任务 📊 可灵AI计划开放API接口，供第三方平台集成

2、千问APP接入万相Wan2.5，视频能力全新升级

千问APP接入万相Wan2.5模型，显著提升了视频创作能力，支持音视频同步输出，并允许用户通过自定义图片和文字生成高质量的动态视频内容，进一步降低了创作门槛，激发了用户的创意热情。

【AiBase提要:】 🎥 千问APP接入万相Wan2.5模型，视频创作能力全面升级。 🎙️ 支持音视频同时输出，实现音画同步的高质量视频生成。 🔄 用户可自定义上传照片和文字，生成动态唱跳视频，降低创作门槛。

3、PixVerse V5.5 发布：支持「导演级」音画同步

PixVerse V5.5版本的发布，为视频制作带来了重大变革。用户只需输入一句话即可生成带声音和口型同步的高清视频，并支持多镜头自动切换，显著提升了视频创作的便捷性。

【AiBase提要:】 🎥 支持一句话生成高清视频，实现音画同步。 🔄 多镜头自动切换，提升视频叙事逻辑。 🚀 自研架构提升视频生成速度与质量，一站式服务。 详情链接:https://pai.video

4、DeepSeek-V3.2 正式发布：引入创新稀疏注意力架构，API 成本腰斩，性能比肩顶尖闭源模型

中国人工智能初创公司深度求索（DeepSeek AI）发布了DeepSeek-V3.2系列模型，包括DeepSeek-V3.2及其高计算增强版DeepSeek-V3.2-Speciale。新模型引入了创新的稀疏注意力机制(DSA)，提升了长文本任务的效率，并降低了API成本。DeepSeek-V3.2-Speciale版本在高难度推理任务中表现出色，甚至超越了GPT-5。此外，该模型还提供了开源内核和演示代码，支持研究人员和企业进行商业部署。

【AiBase提要:】 🧠 引入创新的稀疏注意力机制(DSA)，提升长文本任务效率。 🚀 DeepSeek-V3.2-Speciale版本在高难度推理任务中表现优异，超越GPT-5。 📊 API成本降低50%，支持研究人员和企业进行商业部署。 详情链接:https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2-Exp

5、Runway 发布全新 Gen-4.5视频生成模型，提升创作与视觉质量

Runway 发布了其最新的视频生成模型 Gen-4.5，显著提升了视觉准确性和创意控制，适用于社交媒体短视频创作。尽管面临竞争，Gen-4.5在物体和角色的一致性质量上表现突出，但也存在因果推理和时间连贯性的问题。同时，AI生成内容的真实性问题引发行业讨论，建议添加免责声明。

【AiBase提要:】 🎥 Runway 的 Gen-4.5模型使视频生成更具创意和视觉一致性。 📱 该模型主要针对社交媒体短视频，与其他竞争对手针对长视频的战略有所不同。 ⚖️ AI 生成内容的真实性问题引发了行业内部的讨论，建议添加免责声明以区分真实与虚假。

6、谷歌 AI 搜索体验“提速”:新设计实现无缝对话，Gemini3Pro 杀入120国市场!

谷歌公司正在采取一系列举措，旨在让其人工智能（AI）模式和功能更加普及和易用。一方面，谷歌正在测试新的设计，以优化用户从 AI 概览到 AI 模式的过渡体验;另一方面，Gemini3Pro 模型正在进行大规模国际扩张。

【AiBase提要:】 💡优化AI体验，实现无缝对话 🌍Gemini3Pro/Nano Banana Pro拓展至120个国家和地区 🚀提升用户在Google搜索中的AI功能

7、Lovart Touch Edit 上线：轻点即改，AI 图像编辑进入“零蒙版”时代

Lovart 推出的 Touch Edit 功能通过自然语言指令和智能识别技术，实现了图像编辑的高效与便捷。用户无需手动操作即可完成复杂的图像修改任务，显著提升了设计效率。

【AiBase提要:】 ✨ Touch Edit 核心功能：通过自然语言指令实现图像元素的自动识别与编辑。 🧩 Select & Remix 支持多图混搭，用户可拖拽重组不同图片元素。 ⚙️ 技术集成：融合 GPT-4o、Flux Pro 和 Sora 等模型，提供高效的 AI 工作流。

8、蚂蚁数科Agentar入选中国智能体开发赛道“第一梯队”

蚂蚁数科的Agentar平台凭借技术架构的完整性、产品迭代的成熟度以及在金融领域的多年沉淀，成功跻身中国智能体开发赛道的‘第一梯队’，展现了其在AI智能体开发领域的领先地位。

【AiBase提要:】 🧠 蚂蚁数科的Agentar平台在智能体开发领域展现出领先实力。 💼 该平台在金融领域有丰富的技术经验与规模化落地成果。 📈 Agentar-Fin-R1推理大模型在三项金融基准测试中位列第一。

