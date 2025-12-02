罗永浩谈三星三折叠：太厚 相当于四块手机屏叠在一起

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，科技圈因三星首款三折叠手机Galaxy Z TriFold的发布再度掀起热议。这款定于12月12日在韩国首发的机型，售价达359万韩元（约合2450美元），后续将陆续登陆中国、新加坡、阿联酋及美国等市场。

三星官方强调，其双铰链设计可将手机展开为平板尺寸，提供更广阔的视觉体验，内部搭载的5600毫安时电池更创下品牌折叠屏手机容量纪录，展开状态下最薄处仅3.9毫米。

然而，这款被寄予厚望的创新产品，却因物理形态引发行业关注。科技企业家罗永浩在社交平台转发相关话题时直言:“不会是真的吧?这么折叠不就相当于四块手机屏叠在一起?”他进一步质疑，相较于华为Mate XT的Z字形折叠方案，三星的三折叠设计“除了更厚之外，实际使用意义在哪里”，引发网友对折叠屏手机技术路线的讨论。

对比两款竞品，三星TriFold采用双侧内折铰链，而华为Mate XT则通过Z字形结构实现折叠。业内人士指出，三星方案虽在屏幕连续性上表现突出，但多层铰链结构导致机身厚度增加，而华为的设计则更注重单手握持的便携性。目前，折叠屏手机市场仍面临耐用性、重量与成本的多重挑战，三星与华为的技术分野或预示行业将进入差异化竞争阶段。

随着首发日期临近，三星能否通过软件生态适配与多任务处理优化，证明三折叠设计的实用性，将成为市场检验的关键。而罗永浩的犀利点评，也再次凸显消费者对折叠屏手机“创新不止于形态”的核心诉求。

