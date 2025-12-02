罗永浩谈三星三折叠：太厚 相当于四块手机屏叠在一起

首页 > 原创 > 关键词  > 三星三折叠手机最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，科技圈因三星首款三折叠手机Galaxy Z TriFold的发布再度掀起热议。这款定于12月12日在韩国首发的机型，售价达359万韩元（约合2450美元），后续将陆续登陆中国、新加坡、阿联酋及美国等市场。

三星官方强调，其双铰链设计可将手机展开为平板尺寸，提供更广阔的视觉体验，内部搭载的5600毫安时电池更创下品牌折叠屏手机容量纪录，展开状态下最薄处仅3.9毫米。

罗永浩锐评三星首款三折叠手机：除了比华为那种方案更厚 意义在哪

然而，这款被寄予厚望的创新产品，却因物理形态引发行业关注。科技企业家罗永浩在社交平台转发相关话题时直言:“不会是真的吧?这么折叠不就相当于四块手机屏叠在一起?”他进一步质疑，相较于华为Mate XT的Z字形折叠方案，三星的三折叠设计“除了更厚之外，实际使用意义在哪里”，引发网友对折叠屏手机技术路线的讨论。

对比两款竞品，三星TriFold采用双侧内折铰链，而华为Mate XT则通过Z字形结构实现折叠。业内人士指出，三星方案虽在屏幕连续性上表现突出，但多层铰链结构导致机身厚度增加，而华为的设计则更注重单手握持的便携性。目前，折叠屏手机市场仍面临耐用性、重量与成本的多重挑战，三星与华为的技术分野或预示行业将进入差异化竞争阶段。

随着首发日期临近，三星能否通过软件生态适配与多任务处理优化，证明三折叠设计的实用性，将成为市场检验的关键。而罗永浩的犀利点评，也再次凸显消费者对折叠屏手机“创新不止于形态”的核心诉求。

  • 华为有对手了！三星宣布首款三折叠Galaxy Z TriFold 12月9日预定

    三星于12月2日正式发布首款三折叠手机Galaxy Z TriFold，起售价359.04万韩元（约合17302元人民币），12月9日开启预定。这是继华为Mate XT发布一年多后，全球首款真正意义上的竞品。该机采用G字形折叠方案，配备超薄铰链，实现流畅稳定的折叠效果。机身采用增强型装甲铝边框，背部为陶瓷玻璃纤维背板，兼顾轻薄与防摔。展开后为10英寸120Hz刷新率大屏，视觉体验相当于三台6.5英寸手机并列。核心搭载骁龙8至尊版，配备2亿像素主摄，内置5600mAh电池，支持45W快充。

    ​三星 ​三折叠手机 ​Galaxy

  • 华为Mate XT唯一对手！三星首款三折叠Galaxy Z TriFold发布：1.7万起

    三星今天在海外市场正式发布首款三折叠手机Galaxy Z TriFold。 这是华为Mate XT问世一年多以后，在全球范围内迎来的第一个对手，很可能也是近几年唯一的对手。

    ​三星 ​Galaxy ​Z

  • 形态新生 探索未来 三星正式推出Galaxy Z TriFold

    三星Galaxy Z TriFold于2025年12月2日发布，采用两步折叠设计，展开后提供10英寸沉浸式大屏，兼顾便携性与影院级视觉体验。该机搭载骁龙8至尊版移动平台、2亿像素摄像头及大容量电池，通过创新的超薄精工装甲铰链、双轨结构及强化材料，提升了耐用性与流畅折叠效果。结合三星AI功能与优化的大屏交互，支持多任务并行、Samsung DeX桌面模式及Bixby多模态AI助手，显著增强了移动

    ​三星Galaxy ​Z ​TriFold

  • 重构智能手机价值 三星Galaxy手机以AI驱动体验升级

    在智能手机演进中，AI正从辅助功能转变为推动体验升级的核心动力。三星Galaxy手机通过Galaxy AI构建全链路体验，聚焦减少操作步骤、提升效率，并借助多模态感知能力简化日常交互。AI影像系统在暗光、逆光等复杂场景下优化成像，生成式编辑等功能降低创作门槛。三星以旗舰机型引领AI创新，同时将部分能力下放至中端产品，使智能体验覆盖更广泛用户群体。通过持续强化AI与硬件、影像的深度结合，三星正为用户定义更自然、高效的移动生活方式，巩固其在AI时代的核心竞争力。

    ​智能手机 ​AI技术 ​用户体验

  • 冬季出行体验升级 三星Galaxy手机打造从容旅途

    冬季旅行充满仪式感，三星Galaxy手机搭载Galaxy AI，成为旅途贴心伴侣。它能提前规划行程、整合天气与日程信息，通过智能外屏或折叠大屏便捷查看；Bixby简化跨应用操作，智能拖放功能提升效率；强大的影像系统轻松捕捉冬日美景，AI编辑工具完善画面。无论是用Galaxy S25系列拍摄雪景，还是用Z Fold7管理行程，或用Z Flip7记录瞬间，三星手机让出行更温暖从容。

    ​冬季旅行 ​Galaxy ​AI

  • 华为 Mate X7 折叠屏手机发布：售价12999 元起 搭载全新玄武架构

    今日，华为正式推出全新折叠屏旗舰手机Mate X7，起售价为12999元。该机型提供多种存储版本选择，其中12GB +256GB版本售价12999元，12GB +512GB版本售价13999元，16GB +512GB典藏版售价14999元，16GB +1TB典藏版售价15999元，而顶配的20GB +1TB典藏版手写笔套装则定价17599元。 华为Mate X7在外观设计上独具匠心，提供曜石黑、云锦

    ​华为Mate ​X7 ​折叠屏手机

  • 从创新到普及 三星以Galaxy AI推动智能手机进化

    智能手机行业竞争焦点正从硬件比拼转向体验创新，人工智能成为关键驱动力。三星通过Galaxy系列全线布局AI功能，在交互方式、影像处理、信息获取等环节实现智能化升级，让用户通过自然语音指令即可完成多步骤操作。调查显示近半数用户已将AI视为生活必备工具，Galaxy S25系列超70%用户主动使用AI功能。三星通过多层次产品线推动AI普及，在折叠屏与旗舰机型中深化多模态交互体验，同时将对象橡皮擦、表情优化等技术下放至A系列，构建覆盖不同用户需求的智能生态。

    ​智能手机 ​AI体验 ​三星Galaxy

  • 推进AI体验普及 三星Galaxy手机开启智能新范式

    在AI技术革新时代，三星Galaxy手机通过Galaxy AI重塑用户体验，从旗舰到中端产品全面普及。核心功能包括：即时简报整合日程与资讯，智能拖拽实现跨应用高效操作，Bixby语音助手升级多模态理解能力，支持图像识别与自然对话。影像方面，AI提供生成式编辑与智能优化，提升拍摄自由度和画质。同时，三星推出专属管家服务，保障用户安心使用。Galaxy AI正推动智能交互普及，让更多用户享受高效、可靠的智慧生活助力。

    ​AI技术 ​智能手机 ​Galaxy

  • 让技术贴近日常 三星Galaxy S25系列让AI体验真正落地

    三星Galaxy S25系列的Galaxy AI通过智能整合与无感交互提升用户体验：即时简报在锁屏界面主动推送天气、日程等关键信息；Bixby语音助手实现跨应用协作，简化导航等操作；AI多截图支持文字识别、翻译及GIF生成；实时翻译功能打破语言障碍，支持语音对话和会议场景；生成式编辑与音频橡皮擦优化影像创作。AI以更自然的方式融入各环节，减少操作步骤，提升效率。

    ​三星Galaxy ​S25 ​Galaxy

  • 中国三星助力乡村振兴有“质”更有“智”

    中国三星通过“多维帮扶、多产互融、多业兴旺”模式助力乡村振兴，启动“科技新农机综合示范项目”推动农业现代化。在富平县湾里村打造“柿子未来工厂”，引入自动化生产线提升效率与附加值。同时注重人才培养，开展“村带头人访韩”交流活动，建立“未来学校”培育新农人。项目已在五省六县市落地，形成可复制的公益创新样本，展现企业责任担当。

    ​乡村振兴 ​科技兴农 ​智慧农业

