小米发布REDMI电视X 2026 55/65/75寸版 ：售价2499元起

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:在REDMI K90系列发布会上，除了备受瞩目的手机新品外，REDMI还惊艳亮相了其首款高阶分区Mini LED电视——REDMI电视X2026。当时，该系列电视率先推出了98英寸和85英寸两个超大尺寸版本，售价分别为4799元和7599元，引发了市场的广泛关注。

近日，REDMI进一步丰富了电视X2026系列的产品线，全新推出了55英寸、65英寸和75英寸三个版本，预售价分别为2499元、3879元和4749元，为消费者提供了更多选择。值得一提的是，65英寸和75英寸版本在部分地区还享受国家补贴政策，到手价分别低至3099.2元和3799.2元，性价比极高。

作为入门普及型产品，REDMI电视X2026系列虽然整体分区相对较少，但55英寸、65英寸、75英寸版本分别达到了308、384、512个分区，其控光表现和观影体验已远超普通LED背光电视。Mini LED技术相比传统液晶面板，拥有更加精细的控光能力，使得画面明暗对比度更高，高光不过曝、暗部有细节，能够更大程度地还原画面色彩。同时，与同样色彩出色的OLED电视相比，Mini LED电视还没有烧屏的风险，使用寿命更长。

在画质表现上，REDMI电视X55/65/752026同样不俗。其峰值亮度可达1200nit，动态对比度高达12000000:1，能够呈现出深邃的纯黑和生动的色彩，为用户带来沉浸式的观影体验。此外，该系列电视还原生支持4K144Hz刷新率，并支持VRR可变刷新率技术，电竞模式下刷新率可提升至288Hz，满足游戏玩家的极致需求。

在护眼和画质优化方面，REDMI电视X2026系列也下足了功夫。其配备了自研画质引擎和小米青山护眼技术，实现了20KHz万级超高频调光，频闪几乎不可见，有效保护用户视力。核心配置上，该系列电视搭载了联发科MT9655四核处理器（四颗Arm Cortex-A73核心和Mali-G52MC1GPU），搭配4GB运行内存和64GB存储空间，运行流畅不卡顿。软件方面则预装了小米澎湃OS3系统，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

此外，REDMI电视X2026系列还支持Wi-Fi6和蓝牙5.2技术，并配备了3个HDMI接口（其中2个为HDMI2.1）以及2个USB接口(其中1个为USB3.0)，满足用户多样化的连接需求。

（举报）