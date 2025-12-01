首页 > 原创 > 关键词  > 罗永浩最新资讯  > 正文

罗永浩抽送iPhone17被指抠：最后改抽iPhone 17 Pro Max

2025-12-01 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，罗永浩通过个人微博发布了一则重磅消息:“罗永浩的十字路口”之年度科技创新分享大会（2025）将于今年12月30日在上海盛大召开。这一消息瞬间在科技圈和粉丝群体中引发了广泛关注与热烈讨论。

在发布官宣消息的同时，罗永浩还宣布了一项福利活动:转发相关微博将抽奖送出一台iPhone17。然而，这一福利设置却引发了网友的“吐槽”，有网友直言:“有点抠了龙哥，起码送个17PM。”面对网友的反馈，罗永浩展现出了开放的态度，最终采纳了网友的建议，将抽奖奖品升级为iPhone17Pro Max。

据罗永浩介绍，本次科技创新分享大会的选品工作全部由他及其团队精心完成。他透露，自己会亲自编排所有的演讲内容，并在发布会上进行详细讲解。在选品标准上，创新是重中之重。罗永浩明确表示，如果没有创新元素，即便产品再好，也与此次科技创新分享大会无缘。

此次大会的选品范围十分广泛且独具特色。除了会展示成熟企业的创新产品外，还特别设置了一个单独板块，用于介绍目前尚不成熟的创业公司所推出的不成熟创新产品。罗永浩特别提醒，这部分产品不会鼓励普通消费者购买，其中有些甚至是不能售卖的工程样机。但他强调，这些看似“不成熟”的产品却蕴含着巨大的创新潜力，特别值得行业人士和科技爱好者关注。罗永浩相信，这个板块将为那些有能力做出卓越创新，但综合能力还未达到成熟阶段的初创团队提供实实在在的帮助。

