国家邮政局：今年我国快递业务量已突破1800亿件

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，国家邮政局传来振奋人心的消息:截至2025年11月30日，我国快递年业务量首次突破1800亿件大关，成功创下历史新高，这一里程碑式的成就标志着我国邮政快递业迈向了全新的发展阶段。

值得一提的是，广东深圳一位市民网购的智能学习机，有幸成为今年我国第1800亿件快件。这件意义非凡的快件，其运输流程充分展现了现代物流的高效与智能。它从京东智狼仓出发，在全自动分拣系统的精准操作下迅速出库，随后被运达站点。到达站点后，由无人快递车承担起前往收件人小区门口的运输任务，最后再由京东快递小哥完成送货上门的贴心服务。

今年以来，邮政快递业在科技创新与产业创新的深度融合方面持续发力，取得了显著成效。在仓储环节，智能设备的应用可谓是大放异彩。搬运机器人、定制化料箱、自动入库工作站等纷纷登场，实现了全面无人化的上架、拣选和出库操作，极大地提升了作业效率，让仓储管理变得更加精准、高效。

分拣环节同样亮点十足。AI 视觉模型依托覆盖主要分拨中心的摄像头，具备毫秒级响应能力，能够快速准确地识别快件信息，显著降低了错分率、破损率和遗失率，确保每一件快件都能准确无误地送达目的地。

运输环节也迎来了智能化升级。垂直领域大模型的加快落地，为路由规划的动态优化和运输方式的无缝衔接提供了有力支持。通过智能算法，能够根据实时路况、天气等因素，动态调整运输路线，提高运输效率，降低运输成本。

揽派环节的智能化变革也在稳步推进。无人机、无人车和机器人的试点范围持续扩大，这些新型配送工具的应用，有效降低了末端运营成本，同时也为消费者带来了更加便捷、高效的配送体验。

目前，我国快递业务量呈现出蓬勃发展的态势，月均超过160亿件，单日最高达7.77亿件，每秒超过6200件。这一系列数据不仅彰显了我国邮政快递业的强大实力和巨大潜力，也为全球快递行业的发展提供了宝贵的经验和借鉴。随着科技创新的不断深入，我国邮政快递业必将迎来更加辉煌的明天。

