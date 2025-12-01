罗永浩官宣年底将开分享大会：发布细红线AI软件

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，罗永浩正式对外官宣，此前预告的“罗永浩的十字路口”之年度科技创新分享大会（2025）将于今年12月30日在上海盛大召开，这一消息瞬间引发了科技圈和众多粉丝的广泛关注。

据罗永浩本人介绍，在此次科技创新分享大会上即将亮相的科技产品，均由他和其产品团队主动精心挑选。为了能给观众带来一场高质量、有深度的分享，罗永浩不仅会亲自编排所有的演讲内容，还会在发布会上亲自登台讲解，力求将每一款产品的亮点和背后的创新理念清晰、准确地传达给每一位听众。

此次大会的选品范围十分广泛且独具特色。除了会展示成熟企业的创新产品外，还特别设置了一个单独的板块，专门用于介绍那些目前尚不成熟的创业公司所推出的不成熟创新产品。罗永浩特别指出，这部分产品并不鼓励普通消费者购买，其中有些甚至是不能进行售卖的工程样机。然而，这些看似“不成熟”的产品却蕴含着巨大的创新潜力和前沿科技探索，特别值得行业人士和科技爱好者们关注，或许它们代表着未来科技发展的新方向。

值得一提的是，罗永浩着重强调，此次科技创新分享大会与传统的带货直播有着本质区别。在大会上，除了上述科技产品展示外，还将重磅发布细红线科技内部开发的AI软件。细红线科技成立于2022年，是罗永浩继锤子科技之后的又一次创业尝试。该公司聚焦于AR领域，专注于AR操作系统及硬件的研发，在行业内已经积累了一定的技术实力和研发经验。此次发布的AI软件，无疑将为细红线科技在AR领域的布局增添新的助力，也让人对罗永浩在科技领域的新探索充满期待。

