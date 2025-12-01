首页 > 原创 > 关键词  > 罗永浩最新资讯  > 正文

罗永浩官宣年底将开分享大会：发布细红线AI软件

2025-12-01 13:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，罗永浩正式对外官宣，此前预告的“罗永浩的十字路口”之年度科技创新分享大会（2025）将于今年12月30日在上海盛大召开，这一消息瞬间引发了科技圈和众多粉丝的广泛关注。

据罗永浩本人介绍，在此次科技创新分享大会上即将亮相的科技产品，均由他和其产品团队主动精心挑选。为了能给观众带来一场高质量、有深度的分享，罗永浩不仅会亲自编排所有的演讲内容，还会在发布会上亲自登台讲解，力求将每一款产品的亮点和背后的创新理念清晰、准确地传达给每一位听众。

此次大会的选品范围十分广泛且独具特色。除了会展示成熟企业的创新产品外，还特别设置了一个单独的板块，专门用于介绍那些目前尚不成熟的创业公司所推出的不成熟创新产品。罗永浩特别指出，这部分产品并不鼓励普通消费者购买，其中有些甚至是不能进行售卖的工程样机。然而，这些看似“不成熟”的产品却蕴含着巨大的创新潜力和前沿科技探索，特别值得行业人士和科技爱好者们关注，或许它们代表着未来科技发展的新方向。

值得一提的是，罗永浩着重强调，此次科技创新分享大会与传统的带货直播有着本质区别。在大会上，除了上述科技产品展示外，还将重磅发布细红线科技内部开发的AI软件。细红线科技成立于2022年，是罗永浩继锤子科技之后的又一次创业尝试。该公司聚焦于AR领域，专注于AR操作系统及硬件的研发，在行业内已经积累了一定的技术实力和研发经验。此次发布的AI软件，无疑将为细红线科技在AR领域的布局增添新的助力，也让人对罗永浩在科技领域的新探索充满期待。

  • 华为各领域总裁对话高校师生：破界科技创新魅力

    华为在全国高校开展“鸿蒙公开课·总裁校园行”活动，邀请高管分享鸿蒙系统创新技术。活动通过现场体验和案例解析，帮助学生理解分布式能力如何实现设备协同与万物互联。同时搭建校企对话平台，让学生掌握行业趋势与人才需求，共同推动科技创新生态建设。该系列课程已覆盖全国450多所高校，促进技术普惠与产教融合。

    ​科技创新 ​鸿蒙生态 ​智能生活

  • 率先垂范！雅迪以科技创新引领新国标时代安全出行变革

    今年9月，《电动自行车安全技术规范》新国标正式实施，12月起销售环节全面执行。新国标全面提升安全技术要求，推动行业转型。雅迪等龙头企业率先垂范，通过技术升级响应新标，引领行业向更安全、高质量方向发展。雅迪积极落实政策，停产旧标车型，转向新标制造，并在广州开设首家新国标专卖店。其新国标车型在关键安全环节采用高等阻燃材料，提供硬核保障。同时，雅迪业绩稳健增长，2025年上半年营收191.86亿元，同比增长33.1%，展现强劲韧性。作为行业领军者，雅迪以创新驱动发展，构建覆盖全品类的产品矩阵，产品远销全球100国，连续八年销量全球第一，彰显国际竞争力。新国标落地正重新定义两轮电动车行业发展逻辑，雅迪的先行者姿态深度契合国家绿色低碳转型战略，展现领军企业的担当与创新活力。

    ​电动自行车 ​新国标 ​安全技术

  • 罗永浩：如果不做TNT 锤子科技有可能不倒闭

    罗永浩在最新一期《罗永浩的十字路口》播客节目中表示，如果不做TNT，锤子科技有可能不倒闭，多撑几年。 罗永浩提到，当时不甘心只做小修小补的创新，想激进的做一点不一样的东西，所以诞生了TNT。在罗永浩看来，借助多点触控和语音，桌面级电脑能实现远比PC和Mac高得多的工作效率。 他还表示，我到今天也不觉得这个产

    ​罗永浩 ​锤子科技 ​TNT

  • 前行者：从产品创新到价值创造，科技温度定义行业新标准

    双11期间，前行者多款键鼠产品持续领跑电商销量榜，展现了品牌穿越周期、与用户价值共鸣的成长轨迹。自2013年创立以来，品牌坚守"高颜值+实用性"双轮驱动的产品哲学，从键盘鼠标起步构建全球数码生态。2023年成立内容电商事业部并入驻抖音，开启"传统电商+内容电商"双轨并行。2024年成立海外事业部，战略目标从"国内领先"迈向"全球数字解决方案提供商"。通过"前行者X计划"推动外设行业从功能消费转向情感消费，2025年发布多款国风联名产品，实现科技与文化的深度融合。爆款产品矩阵以可靠品质诠释"好用"口碑，逐步成长为连接用户情感、承载文化内涵的国民级电竞装备品牌。

    ​键鼠产品 ​电商平台 ​销量榜单

  • 从产品与科技看研途怎么样，多维服务能否解考研痛点

    研途教育作为国内知名考研培训机构，针对考生备考中面临的学科规划难、薄弱环节定位不准、学习数据缺乏分析等痛点，构建一站式解决方案。通过“研途考研”APP平台，提供个性化课程体系与AI智能工具，实现“学-练-测”闭环学习，精准推送强化内容，24小时答疑支持。公司以“科技平台+课程内容”双轮驱动，结合名师团队与精细化运营，累计服务超百万用户，有效提升备考效率与学习体验。

    ​考研备考 ​学习规划 ​薄弱环节

  • 90后用科技实现御剑飞行 当事人：想把仙侠小说变为现实

    11月30日，御剑博主“范十三”在社交平台更新动态，其最新“飞剑”集群飞行实验视频引发关注。视频中，数十把“飞剑”在他的指令下有序起飞、精准返航，将武侠小说里“万剑归宗”的经典画面生动呈现。 “范十三”是成都一名90后小伙，创作短视频已有5年。他踏入这一领域，源于想把仙侠小说中御剑飞行、“万剑归宗”等浪漫意象变为现实。 起初，他依靠村民手持竹

    ​御剑飞行 ​万剑归宗 ​无人机集群

  • 重磅里程碑！天鹜科技首个生物药管线海外合作落地

    上海天鹄科技与美国领先生物技术公司达成创新生物药管线合作协议。天鹄科技将获得包括开发预付款、里程碑付款及商业化收益在内的商业回报。此次合作标志着公司正式进军全球战略市场，也预示AI技术正全面推动生物药研发进入新阶段。天鹄科技的核心驱动力源于其领先的AI蛋白质设计平台AIACCLBIO®，该平台基于全球最大蛋白质序列数据集VenusPod进行预训练，整合了AI定向进化、酶挖掘与从头设计等核心能力，已在提升蛋白质性能方面积累了丰富成功案例。此次合作是对其在复杂生物医药场景下实现高效设计卓越能力的有力认可。

    ​天鹜科技 ​AI蛋白质设计 ​生物药研发

  • 科技普惠 机器人日租金低至百元内 京东机器人自营租赁服务亮相2025世界智能制造大会

    2025世界智能制造大会于11月27日开幕，主题为“数智驱动+新质领航”，旨在构建国际化、高端化、专业化的全球智能制造合作平台。京东联合30余家顶尖机器人品牌亮相，覆盖陪伴娱乐、养老助老、家庭教育及商业服务等多场景。京东推出机器人自营租赁服务，日租金低至77元起，通过“可买可租”灵活机制降低体验门槛，并提供专属保险、透明定价与专业配送服务。该服务是京东“智能机器人产业加速计划”的重要环节，计划三年内助力百个机器人品牌实现销售破十亿，推动机器人进入超百万实际场景。

    ​世界智能制造大会 ​数智驱动 ​机器人品牌

  • 百利好：科技驱动服务，以安全、高效、便捷重塑投资体验

    选择投资平台时，安全与体验是投资者的核心关切。百利好平台以科技驱动服务升级，通过优化界面设计、整合功能，打造直观易用的交易环境，并借助MT5系统与实时资讯的无缝衔接，助力投资者把握市场机遇。平台构建了多维安全体系，采用多重加密技术保障数据与交易安全，接受国际权威机构监管，并严格执行客户资金隔离，从根本上杜绝挪用风险。百利好的发展始终秉�

    ​投资平台 ​安全保障 ​科技迭代

  • 爱诗科技下注的AI视频，正在比它预期的更「快」落地

    「我们决定全力投入视频生成领域，因为我们坚信视频生成一旦能够落地，其产品化和商业化的潜力可能不亚于大语言模型。」爱诗科技创始人兼CEO王长虎在2025年6月的一场演讲中，这样解释为什么要在2023年就坚定地选择AI视频生成这个非共识赛道作为自己的创业方向。 短短两年后，视频大模型的产品化和商业化潜力已经如王长虎判断的那样，在快速落地，形成自己的创作生�

    ​AI视频生成 ​视频大模型 ​产品化

