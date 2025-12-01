中兴通讯A股涨停 此前宣布合作发布豆包手机助手样机

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日上午，资本市场迎来一则引人瞩目的消息，中兴通讯A股强势封涨停板，成交金额超过131亿元，封单金额更是突破40亿元大关。与此同时，中兴通讯H股也表现亮眼，涨幅超过10%，这一系列数据充分彰显了市场对其的高度关注与热情。

从目前市场分析来看，中兴通讯此次股价大幅上扬，主要得益于与豆包合作这一重大利好消息的推动。今日，豆包正式发布了豆包手机助手技术预览版，并且与中兴通讯携手推出了努比亚M153工程样机。这款样机目前仅少量发售，主要面向开发者和对此感兴趣的朋友，旨在让他们能够率先体验豆包手机助手带来的全新功能。

豆包手机助手有着独特的技术亮点，它将豆包深度嵌入系统之中，能够直接替代厂商原有的语音助手，为用户提供更为智能、强大的助手体验。根据现场演示视频显示，这款样机具备诸多令人惊叹的功能。用户只需通过语音就能直接唤醒豆包助手，而且它不仅可以对手机内的各种信息进行识别和解答，还能对现实世界中的事物进行识别并为用户答疑解惑。

在硬件配置方面，努比亚M153工程样机同样表现出色。其正面配备了一块6.78英寸的LTPO显示屏，能够为用户带来清晰、流畅的视觉体验。搭载的高通骁龙8至尊版处理器，配合16GB +512GB的存储组合，确保了设备在运行各种应用和游戏时的流畅性。内置的6000mAh大容量电池，支持90W有线快充、15W无线充电以及5W反向充电，让用户无需担心电量问题。

影像系统上，该样机后置三摄组合，分别为5000万像素1/1.3英寸主摄、5000万像素1/2.88英寸超广角镜头以及5000万像素1/2.75英寸长焦镜头，且支持光学防抖功能，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求。此外，它还支持NFC、红外、超声波屏下指纹识别以及USB3.2Gen1等丰富配置，进一步提升了设备的实用性和便捷性。目前，这款官方定价为3499元的工程样机，虽然尚未大规模量产，但已经凭借其强大的功能和出色的配置吸引了众多目光。此次中兴通讯与豆包的合作，无疑为双方在智能终端领域的发展开辟了新的道路，也为市场带来了新的想象空间。

