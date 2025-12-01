豆包手机助手技术预览版发布：努比亚样机发售搭载

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:今日，豆包正式对外宣布，其手机助手技术预览版已正式发布。这是豆包与手机厂商在操作系统层面深度合作的成果，旨在为用户打造一款直接嵌入手机系统的AI助手，带来全新的交互体验。

依托豆包大模型的强大能力以及手机厂商的授权支持，豆包手机助手能够为用户提供更为便捷的交互方式和丰富多样的使用体验。用户无需额外下载应用，即可在操作系统层面直接调用该助手，实现各种智能功能。

目前，为方便开发者和对此感兴趣的朋友体验豆包手机助手，搭载其技术预览版的工程样机nubia M153已少量发售。需要明确的是，这仅仅是一款供大家体验豆包手机助手功能的工程样机，并非正式量产机型。

这款工程样机nubia M153在配置方面表现可圈可点。其正面配备了一块6.78英寸的LTPO显示屏，分辨率高达1264*2800，能够为用户呈现出细腻、清晰的视觉效果。在性能方面，它搭载了高通骁龙8至尊版处理器，配备16GB +512GB的存储组合，无论是日常多任务处理还是运行大型游戏，都能轻松应对。内置的6000mAh大容量电池，支持90W有线快充、15W无线充电以及5W反向充电，让用户无需担心电量问题。

影像系统上，nubia M153后置三摄组合，分别为5000万像素1/1.3英寸主摄、5000万像素1/2.88英寸超广角镜头以及5000万像素1/2.75英寸长焦镜头，且支持光学防抖功能，能够满足用户在不同场景下的拍摄需求，拍摄出高质量的照片和视频。

此外，该样机还支持NFC、红外、超声波屏下指纹识别以及USB3.2Gen1等丰富配置，进一步提升了用户的使用便利性和设备的实用性。目前，这款工程样机仅提供一个版本，定价为3499元。

官方特别强调，豆包目前并没有开发手机的计划，而是正在与多家手机厂商积极推进手机助手的合作落地计划，未来有望让更多用户享受到豆包手机助手带来的便捷与智能。此次nubia M153工程样机的发售，无疑为豆包手机助手的推广和优化提供了一个良好的开端，也让人们对未来手机AI助手的发展充满了期待。

