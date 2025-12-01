首页 > 原创 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米汽车现车选购即将开启：下单年底前可提车

2025-12-01 10:21 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月1日 消息:今日，小米汽车正式对外宣布，备受期待的现车选购活动即将火热开启，消费者下单后无需再经历长达30多周的漫长等待，这一消息无疑给众多关注小米汽车的准车主们带来了极大惊喜。

此次现车选购活动中的现车范畴较为广泛，不仅涵盖全新现车，官方展车与准新车也包含在内。小米汽车郑重承诺，所有现车均已通过严格质检流程，部分车型经过官方专业修复，且均为未曾登记过的车辆，确保消费者能够放心选购。同时，这三种规格的现车将为准车主提供自由选择的空间，满足不同消费者的个性化需求。

购买现车的消费者将享受多重福利。除了能够快速提车，还能获得完整的原厂质保和售后服务，部分车型还提供优惠活动，进一步提升了购车的性价比。对于在2025年12月26日24点前完成锁单的消费者，预计在2025年底前即可提车，开启全新的出行体验。

值得一提的是，小米汽车官方还特别强调，若因自身原因导致车辆在2026年才完成开票交付，消费者将可享受跨年购置税补贴，这一贴心举措充分展现了小米汽车对消费者的诚意与负责态度。

在具体的选购安排方面，小米汽车也做了细致规划。12月1日12点，已锁单但尚未交付的用户将获得优先改配同车型现车的权利，让这部分用户能够更早地开上心仪的车辆。12月3日10点，“现车选购”活动将正式面向全部用户开放，届时广大消费者均可参与选购。不过，不同现车的具体开售时间，消费者需以小米汽车APP官方信息为准，及时关注获取最新动态。

