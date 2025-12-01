雷军：2025年11月小米汽车交付量持续超过4万台

首页 > 原创 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在社交平台发文宣布，2025年11月小米汽车交付量持续超过4万台，并表示将继续努力，感谢大家的选择与支持。这一消息再度引发市场对小米汽车的广泛关注。

事实上，自9月份小米汽车交付量突破4万台后，便开启了连续高光时刻，10月、11月接连实现月交付量超4万台，这已是连续第三个月达成此佳绩。11月20日，小米汽车更是迎来重要里程碑——第50万台小米汽车下线仪式隆重举行。自2024年3月28日首款车型SU7正式发布，小米汽车仅用602天、不足20个月的时间，就刷新了全球新能源车企50万台下线的最快纪录，这一速度在行业内堪称惊人。

雷军：小米汽车 11 月持续交付超 4 万台！

雷军在下线仪式现场表示，50万辆下线意义非凡，它标志着小米汽车包括研发、制造、销售、交付和服务的完整体系能力得到了充分验证。从研发环节的精心打磨，到制造过程中的严格把控;从销售渠道的合理布局，到交付环节的高效运作，再到售后服务的贴心保障，每一个环节都紧密相连、协同发力，共同铸就了小米汽车如今的高品质与高效率。同时，这也意味着小米汽车得到了消费者的广泛认可，正式进入了规模化的新阶段，为未来的长远发展奠定了坚实基础。

雷军：小米汽车11月持续交付超4万台！

