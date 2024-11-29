刷新K系列首销纪录！REDMI K80系列首日销量突破66万台

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:REDMI总经理王腾近日宣布，最新发布的K80系列双旗舰机型在上市首日销量便突破了66万台，这一成绩不仅刷新了K系列的首销纪录，而且超过了K70系列三款产品首销的总销量。

K80系列的起售价定为2499元，其中标准版搭载了高通骁龙8Gen3处理器，而Pro版则配备了更为高端的高通骁龙8至尊版处理器。这一系列产品在屏幕技术上也实现了重大突破，全系标配了华星2K直屏，并采用了与小米15系列相同的M9发光材料和双微腔结构，同时引入了小米旗舰机型上的屏幕内走线技术，有效缩减了屏幕黑边。

K80系列的屏幕显示效果达到了高标准，支持12bit色深和100% P3广色域，全局激发亮度高达1800nit，并支持超级阳光屏技术，峰值亮度可达3200nit，覆盖屏幕25%的显示面积。此外，该系列还搭载了小米青山护眼2.0技术，加入了圆偏振光技术，使屏幕光线更接近自然光，减少对视网膜的刺激，同时减少眩光和反射，支持全亮度DC调光，有效解决了频闪问题。

在性能方面，REDMI K80系列全系搭载了全新的狂暴引擎4.0，基于澎湃OS2的HyperCore性能和图形技术集，结合AI调度和深入芯片底层的性能调教，使得K80系列的性能得到了充分的发挥。

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