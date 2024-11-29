首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

刷新K系列首销纪录！REDMI K80系列首日销量突破66万台

2024-11-29 09:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:REDMI总经理王腾近日宣布，最新发布的K80系列双旗舰机型在上市首日销量便突破了66万台，这一成绩不仅刷新了K系列的首销纪录，而且超过了K70系列三款产品首销的总销量。

K80系列的起售价定为2499元，其中标准版搭载了高通骁龙8Gen3处理器，而Pro版则配备了更为高端的高通骁龙8至尊版处理器。这一系列产品在屏幕技术上也实现了重大突破，全系标配了华星2K直屏，并采用了与小米15系列相同的M9发光材料和双微腔结构，同时引入了小米旗舰机型上的屏幕内走线技术，有效缩减了屏幕黑边。

K80系列的屏幕显示效果达到了高标准，支持12bit色深和100% P3广色域，全局激发亮度高达1800nit，并支持超级阳光屏技术，峰值亮度可达3200nit，覆盖屏幕25%的显示面积。此外，该系列还搭载了小米青山护眼2.0技术，加入了圆偏振光技术，使屏幕光线更接近自然光，减少对视网膜的刺激，同时减少眩光和反射，支持全亮度DC调光，有效解决了频闪问题。

在性能方面，REDMI K80系列全系搭载了全新的狂暴引擎4.0，基于澎湃OS2的HyperCore性能和图形技术集，结合AI调度和深入芯片底层的性能调教，使得K80系列的性能得到了充分的发挥。

REDMI K80系列1天销量突破66万台：刷新K系列首销纪录

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 王腾：REDMI K80系列亏本卖

    REDMI总经理王腾与米粉互动时表示，K80系列亏本卖，这次又要被雷总说了。K80系列全面升级，成本压力很大，感谢雷总和卢总对REDMI的全力支持。为了释放芯片的极致性能，REDMIK80系列搭载了全新的狂暴引擎4.0，以HyperCore性能技术集为基础，结合狂暴引擎AI性能调度为核心，升级AI性能调度器与图形渲染效率核心，充分发挥平台性能的同时深入芯片底层，充分调用各性能模块运行效率，同场景单帧功耗突破新低，实现重载游戏稳帧畅玩。

    ​REDMI ​K80 ​骁龙8

  • Redmi K80系列出厂预装澎湃OS 2：K系列专属定制

    今天是立冬，Redmi品牌总经理王腾和Redmi产品经理胡馨心今晚开启直播，除了包饺子外爆料了RedmiK80系列配色、跑分等细节。RedmiK80系列将出厂预装小米澎湃OS2操作系统，并且还针对K系列进行了专属定制。王腾曾表示，这一代产品定位和规格都有大幅升级，不止于性能有xxxx，比抢先发布的很多友商产品都要更胜一筹。

    ​Redmi ​K80 ​小米澎湃OS

  • 王腾：Redmi K70已经停产 K80系列会更强

    RedmiK70系列手机自去年11月发布以来，凭借其全面的价位和配置覆盖，从1999元至4399元的多款选择，以及全系12GB256GB起步的良心配置，赢得了市场的广泛认可。Redmi品牌负责人王腾宣布，RedmiK70已经提前完成其生命周期内的销售规划并已停产，标志着该机型成功完成了其市场任务。K70系列的成功，特别是K70，无疑是2024年全网2-3K价格段的销量冠军，这证明了其产品力得到了消费者的充分认可。

    ​Redmi ​K70 ​手机市场

  • Redmi K80系列开启预约：将于下周发布

    Redmi即将在下周发布其K80系列智能手机，具体发布会时间尚未公布。RedmiK80系列已在小米商城开启预约，参与预约的用户有机会抽取包括新品手机、SU7Ultra合金车模、Redmi路由器AX1800以及10元商城红包在内的多种奖品。考虑到诸多升级以及内存等元器件价格的上涨，RedmiK80系列的售价预计将有所上调，预计涨幅将达到数百元，Pro版本的价格可能会突破4000元档位。

    ​Redmi ​K80系列 ​智能手机发布

  • 大满贯双旗舰！樊振东将代言Redmi K80系列

    Redmi今日发布预热海报，宣布将于明日揭晓一位与品牌合作的“冠军朋友”，海报剪影暗示这位朋友是乒乓球奥运冠军樊振东。作为Redmi的年度旗舰产品，K80系列全系标配新一代2K直屏，屏幕核心参数全面提升，包括全亮度DC调光、圆振偏光、AON质感护眼以及超声波指纹。随着樊振东的代言和即将到来的新品发布，RedmiK80系列预计将在市场上引起广泛关注。

    ​Redmi ​K80系列 ​乒乓球奥运冠军

  • 卢伟冰剧透Redmi K80系列：肯定涨价 非常非常强

    今晚在直播间里，小米集团卢伟冰透露，RedmiK80系列非常非常强，K80系列给到了五六千元旗舰给不到的配置，肯定会涨价。王腾此前表示，RedmiK80Pro在4000元档位不留遗憾，暗示RedmiK80Pro定价在4000元左右，这是Redmi史上最贵的高端旗舰。RedmiK80系列采用2K直屏，搭载高通骁龙8至尊版处理器，安兔兔跑分突破300万分，支持超声波屏幕指纹，是迄今为止最强悍的Redmi旗舰。

    ​小米 ​Redmi ​K80

  • 卢伟冰：Redmi K80系列全面满足销冠的一系列诉求

    卢伟冰发微博表示，他问了销冠们一个问题，你们对K80有哪些期待？他们提了一系列的诉求，这次K80全部命中。王腾曾表示，K80系列在4000档不留遗憾。

    ​Redmi ​K80 ​高通骁龙8

  • Redmi K80系列外观首曝：用上Civi同款圆形后摄

    近日，小米王晓雁晒出了王化、王腾的照片，其中王腾手中拿的是一款神秘新机，爆料称其是K80Pro。从图上来看，这次RedmiK80系列将采用类似小米Civi上的圆形后摄模组，整体靠左放置。按照此前的产品规划来看，这次还会推出RedmiK80E机型，将首发搭载联发科天玑8400处理器。

    ​小米 ​Redmi ​K80

  • Redmi K80系列外观终于揭晓：确认Civi同款圆形后摄

    Redmi官方今天发布K80系列冠军朋友海报，虽然只公布剪影，但从官方暗示的11年和轮廓来看，这就是国乒冠军樊振东，11年职业生涯与Redmi完美重合。网友还曝光了K80系列的樊振东代言海报，其中不仅确认了代言人首次实锤了新机外观。RedmiK80搭载第三代骁龙8处理器，后置5000万像素主摄，K80Pro则搭载骁龙8至尊版，相较K80，Pro还配有直立长焦微距镜头。

    ​Redmi ​K80系列 ​樊振东代言

  • 产品经理胡馨心：Redmi K80系列影像有重大升级

    Redmi产品经理胡馨心透露，RedmiK80系列只发布K80和K80Pro，并且RedmiK80系列影像有重大升级。RedmiK80Pro采用环形相机DECO，摄像头位置跟小米Civi4Pro相似，后置一共三颗摄像头，包含大底广角主摄、超广角以及直立长焦。本次发布会还会有新款手表和耳机，值得期待。

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM