AI日报：智谱清影2.0发布；深圳上线全国首个AI智能劳动仲裁系统；1688推跨境AI智能体“遨虾”

1、国产“Sora”来了！智谱清影2.0一句话生成1080P视频，还自带AI音效

智谱AI推出清影2.0，支持文本生成1080P高清视频，并引入CogSound音效模型，实现视听一体的AI创作闭环。

【AiBase提要:】 🎥 清影2.0支持文本生成1080P高清视频，最长10秒，运动幅度和镜头语言由模型控制。 🔊 新版本引入CogSound音效模型，实现视频生成后自动匹配环境音与动作声。 🚀 清影2.0已嵌入智谱清言App，普通用户可免费使用，企业版提供API与私有化部署。 详情链接:https://yimingli-page.github.io/

2、阿里巴巴1688推出跨境AI智能体“遨虾”:一键打通从选品到工厂的数字供应链

阿里巴巴旗下1688平台推出的跨境AI智能体‘遨虾’，通过AI与供应链结合，为全球创业者提供智能化数字供应链解决方案。其功能涵盖市场调研、选品决策、工厂对接等环节，显著提升跨境运营效率。

【AiBase提要:】 🚀 ‘遨虾’利用图像识别和自然语言交互技术，实现一键启动选品到工厂对接全流程。 🔍 基于电商平台数据和阿里生态交易数据，自动输出市场洞察与选品建议。 💡 提供多维度工厂评估报告，并支持代询价和议价，降低中小卖家沟通成本。

3、深圳上线全国首个 AI 智能劳动仲裁系统 覆盖 111 个劳动争议类型

深圳市劳动人事争议仲裁院推出了全国首个 AI 劳动仲裁智能辅助办案系统，该系统通过知识图谱和算法整合多年仲裁经验，显著提升了仲裁工作的效率和准确性。

【AiBase提要:】 ⚖️ 深圳市推出全国首个 AI 劳动仲裁系统，办案效率提升50%。 🌐 系统覆盖111个劳动争议类型，实现全流程智能辅助。 🚀 未来将优化系统功能，推动全市范围内的应用与推广。

4、昆仑万维正式推出Mureka V7.6 与 O2 模型发布，更高质量和更具创新性

昆仑万维推出的Mureka V7.6和O2模型在音乐生成效果、用户体验以及商业化应用方面实现了显著提升，为AI音乐创作带来了新的突破。这些模型不仅提升了速度和稳定性，还优化了音质和编曲能力，使得音乐创作更加自然和富有情感。

【AiBase提要:】 🌟 Mureka V7.6与O2模型发布，开启AI音乐创作新纪元。 🎵 新模型在速度、稳定性及音质方面有显著提升，适合大规模商业化应用。 🚀 Mureka致力于推动AI音乐创作向实时互动和协作的方向发展。 详情链接:https://www.mureka.cn/

5、无问芯穹获近5亿元A+轮融资：加速构建Agentic AI基础设施

无问芯穹完成近5亿元A+轮融资，融资由珠海科技集团和孚腾资本领投，惠远资本、尚颀资本和弘晖基金跟投。资金将用于巩固软硬协同技术优势、推动AI云产品与终端解决方案的规模化应用，并重点加码Agentic AI基础设施研发。

【AiBase提要:】 💰 无问芯穹完成近5亿元A+轮融资，融资方包括珠海科技集团和孚腾资本等。 🚀 资金将用于加强智能体原生基础设施转型，构建新一代可学习、可进化的Agentic Infra。 🌐 公司目标是实现智能体在数字世界与物理世界的规模化落地应用。

6、钉钉首推医生专属 AI 助理，助力复杂医疗场景

钉钉联合壹生检康推出了首个专为医生设计的人工智能助手——‘豆蔻医生 超级助理’。该应用聚焦于产前诊断和妇科肿瘤等复杂医学场景，旨在通过智能分析和数据处理，为医生提供高效、准确的辅助工具，提升临床工作效率。

【AiBase提要:】 🧠 钉钉推出首款医生专属AI助手，专注于高复杂度医学领域。 🏥 重点应用于产前诊断和妇科肿瘤等复杂医疗场景。 💡 AI助手通过智能分析与数据处理，提高医生的工作效率。

7、国产“数学金牌”横空出世：DeepSeek-Math-V2 开源文件已上传，性能对标 GPT-4o

DeepSeek-Math-V2是一款具有强大数学能力的开源模型，其性能与GPT-4o相当，并在多个基准测试中表现出色。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek-Math-V2采用MoE架构，活跃参数仅21B，上下文长度达到128K token。 📊 在数学基准测试中，DeepSeek-Math-V2表现优异，接近GPT-4o水平。 💻 该模型在编程任务中也表现出色，首次让开源模型突破SWEBench的10%大关。

8、Skywork AI 突然上线“AI海报神器”，一键把整篇论文秒变高端海报！

Skywork AI推出的Nano Banana Pro智能海报设计功能，能够将长文本快速转化为高质量的海报，支持多种风格和精准编辑，极大提升了创作者的工作效率。

【AiBase提要:】 🧠 一键“读懂你”:整篇Anthropic论文秒变专业海报 🎨 真正的“可控编辑”:点哪改哪，比Midjourney好用100倍 💡 当前能力边界与彩蛋

