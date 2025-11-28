雷军称所有产业都值得用AI再做一遍：可大幅提升生产效率

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:小米集团创始人、董事长雷军在接受专访时，对人工智能（AI）在未来五年对传统产业的深远影响发表了独到见解。他断言:“所有产业都值得用AI再做一遍。”

雷军以小米汽车工厂为例，生动阐述了AI在提升生产效率与精度方面的巨大潜力。他指出，在大压铸件的检测环节，传统的人工检测方式不仅耗时费力，而且精度难以保证。然而，通过引入X光机和AI视觉大模型，检测过程可在短短2秒内完成，效率是人工的10倍，精度更是达到人工的5倍以上。这一变革不仅大幅提升了生产效率，还显著降低了人为因素导致的误差，为产品质量提供了有力保障。

雷军进一步强调，人工智能与传统产业的深度融合，将催生一个全新的万亿级大市场。他表示，面对如此庞大的市场机遇，没有一家公司能够独揽所有环节。相反，企业需要与最强的伙伴携手合作，取长补短，共同推动整个产业链的升级与发展。这种合作模式不仅有助于提升企业的竞争力，还能促进整个行业的创新与进步。

除了自动化设备的广泛应用，雷军还透露了人形机器人在工厂中的未来应用前景。他预计，在未来五年内，人形机器人将大面积在小米工厂上岗，承担起更多重复性、高强度的工作任务。这不仅能够进一步降低人力成本，还能提高生产线的灵活性和安全性。雷军还展望了人形机器人在家庭领域的广阔市场，他表示，家庭对人形机器人的需求更大、要求更高，市场潜力也更为巨大。

雷军的这番言论不仅展现了他对AI技术的深刻洞察，也体现了他对未来产业发展的前瞻布局。随着人工智能技术的不断成熟和应用场景的持续拓展，传统产业将迎来前所未有的变革与机遇。

