雷军回应小米汽车轮毂设计：“丢轮保命”程度守护乘员舱

2025-11-28 14:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:今日，小米汽车官方微博发布重要声明，再次将安全理念置于核心地位，强调“安全是前提、安全是基础、安全是一切”。小米汽车不仅在材料选择上精益求精，打造出高强度的车身结构，更在安全设计上做到了多重防护，确保驾乘人员的安全无虞。

针对严苛的25%小偏置碰撞测试，小米汽车展现了其独特的安全设计思路。当车辆面临此类极端碰撞情况时，小米汽车通过多条传力路径高效分散碰撞力，有效减轻了单一部位的冲击压力。同时，车体设计允许在碰撞时发生滑移，进一步降低了乘员舱受到的直接碰撞冲击，为车内人员提供了额外的保护层。

小米汽车谈25%小偏置碰撞"丢轮保命"：最大程度保障乘员舱安全

尤为引人注目的是，小米汽车在应对小偏置碰撞时，采用了创新的“丢轮保命”策略。具体而言，当碰撞能量极大时，车辆副车架牛角、前舱上边梁、铸铝塔顶以及一体式三角梁等结构会与障碍物形成反作用力，促使车身滑过障碍物。与此同时，配合车轮连杆设计，车轮会旋转并将轮毂轮胎抛出车体，从而避免了高强度、难以变形的轮毂直接撞击乘员舱，大大降低了侵入风险。

此外，在车身滑移过程中，小米汽车还触发了先进的制动策略，有效减少了二次碰撞的可能性，为驾乘人员提供了更加全面的安全保障。

小米汽车表示，将安全考量融入每一个细节是他们的不懈追求。但最根本的安全保障，仍在于每一位驾驶者对安全驾驶的坚持与践行。安全，从握紧方向盘的那一刻起就应当成为首要考虑。小米YU7的这一系列安全设计，正是对这一理念的深刻诠释与实践。

