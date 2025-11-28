首页 > 原创 > 关键词  > 文章搜索最新资讯  > 正文

雷军回应小米汽车续航测试：YU7最猛 跑了420公里

2025-11-28

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:今日，雷军通过微博向公众分享了懂车帝开展的一场高环续航极限测试结果，引发广泛关注。此次懂车帝精心挑选了当下市面上热门的21款纯电新能源车参与测试，力求模拟大家高速全家出行的真实场景。

测试在北京10度的天气条件下进行，所有车辆均满载375公斤，空调设定为24度自动风，动能回收调至最低，以120km每小时的速度在高环匀速行驶，开展了一场最接近极限真实的续航实测

雷军晒懂车帝 21 台车120km/h高速满载续航测试：小米YU7 最猛 跑了 420 公里

测试结果令人瞩目，在高环120km/h满载续航极限测试中，小米汽车表现惊艳。小米YU7（超长续航后驱版）成为全场续航最猛的选手，一口气跑了420公里，展现出强大的续航实力。而小米SU7则凭借54.86%的续航达成率，成为全场达成率最高的车型，SU7、YU7在这种地狱工况下打了一场漂亮仗。懂车帝在评价中也毫不吝啬地用“最猛”来形容小米汽车此次的表现。

不过，在高环120km/h极限工况下，全场21台车的能耗表现也呈现出明显差距。虽然所有车辆电耗均未低于20kwh/100km，但真正的能耗优化考验的是算法而非单纯电池容量。在这方面，特斯拉依旧展现出优势，其Model3、Model Y能耗最低，分别为20.8kWh/100km、21.8kWh/100km。小米SU7、小米YU7分别排名第4、第11名，能耗分别为22.5kWh/100km、25.9kWh/100km。

据悉，此次真实电耗的计算方法为每台车的充电量除以高速实测里程，从而得出平均电耗。

