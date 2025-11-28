一加Ace 6T官宣搭载8300mAh冰川电池

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:一加中国区总裁李杰近日透露，即将于12月3日正式发布的一加Ace6T，将全球首发搭载8300mAh超巨量冰川电池，一举成为当前全球电池容量最大的性能旗舰手机，引领行业正式迈入8000mAh电量时代。

李杰表示，在性能手机领域深耕多年，团队最常听到的用户反馈便是性能强劲但续航不足。为此，在一加Ace6T立项之初，便明确了两个核心目标:一是电池容量必须突破8000mAh大关;二是确保用户出门无需携带充电宝，性能全开也能持久续航一整天。如今，一加Ace6T凭借8300mAh冰川电池的加持，完美实现了这一承诺。日常使用下，一天一充完全足够，即便是与朋友连续开黑一整晚，电量依旧坚挺，彻底告别电量焦虑。同时，配合100W超级闪充技术，手机回血速度极快，让用户随时保持满电状态。

李杰分享个人使用体验时感慨道，有了8300mAh冰川电池，终于无需再时刻关注手机右上角的电池百分比，这种踏实感只有亲身体验过才能理解。团队内部甚至有人戏称其为“充电宝刺客”，意指其强大的续航能力让充电宝失去了用武之地。

除了续航方面的突破，一加Ace6T在性能配置上也毫不逊色。该机首发搭载高通第五代骁龙8移动平台，配备金属中框与1.5K165Hz高刷屏，为用户带来极致的游戏体验。目前市面上主流的FPS电竞手游，一加Ace6T均支持原生165超高帧模式，再配合新一代风驰游戏内核、冰河散热系统以及行业领先的陀螺仪，无论是画面流畅度还是操作精准度，都达到了前所未有的高度。

（举报）