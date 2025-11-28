首页 > 原创 > 关键词  > 华为WATCH最新资讯  > 正文

华为WATCH Ultimate 2非凡探索今日开售：售价6499元起

2025-11-28 09:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:今日，华为旗下备受瞩目的智能手表新品——华为WATCH Ultimate2非凡探索正式开启首销，售价6499元起。这款被业界誉为“全能表王”的智能手表，凭借其多项全球首发技术，一经发布便引发了广泛关注。

华为WATCH Ultimate2非凡探索在潜水功能方面实现了重大突破，成为全球首款搭载音频功能的150米潜水级智能手表。不仅如此，它还是全球首款支持独立水下海豚声通信的智能手表，用户可在水下30米范围内实现手表间的信息发送与接收，60米范围内一键触发SOS求救功能，并支持设置20项自定义潜水告警，为潜水爱好者提供了全方位的安全保障。

华为全能表王！华为WATCH Ultimate 2 非凡探索首销：首发海豚声呐通信 6499 元起

除了强大的潜水功能，华为WATCH Ultimate2非凡探索在户外通信方面也表现出色。它全球首发北斗卫星语音消息功能，即使在户外无移动网络的环境下，用户也能通过卫星发送最长10秒的语音消息，迅速传递关键信息，确保户外探险时的通讯畅通无阻。

在健康管理领域，华为WATCH Ultimate2非凡探索同样不遗余力。它首发腕上鸿蒙智能体，支持AI运动解读和AI健康问答，为用户提供个性化的健康建议。同时，X-Tap智感窗集成了ECG、PPG、压感等多种传感器，使得健康监测更加精准可靠，帮助用户更好地了解自身健康状况。

此外，华为WATCH Ultimate2非凡探索还内置了华为向日葵定位系统、离线地图与路线导入功能，支持eSIM独立通信和鸿蒙生态应用，以及智慧控车等便捷功能，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

