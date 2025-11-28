京东：2026年后 京豆有效期最长180天

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:京东近日宣布，将对京豆使用规则进行重大调整，新规则将于2026年1月1日0点正式生效。此次调整主要涉及京豆的有效期管理，旨在进一步优化用户体验，提升平台服务质量。

根据新规则，京豆的有效期将实行差异化设置。通过基础购物、评价、晒单等常规方式获得的京豆，其有效期将统一设定为最长不超过180天。而参与特定营销活动所获得的京豆，有效期则可能因活动性质不同而有所差异，范围在1天至180天之间，具体以活动页面公布的规则为准。

在京豆使用与退回方面，新规则也做出了明确规定。若用户使用京豆支付商品或服务后，订单被取消或发生售后退货，且用于抵扣的京豆仍在有效期内，则这些京豆将被退回，且退回后的有效期保持不变。例如，用户下单时京豆有效期为10天，下单2天后完成退货，则退回的京豆有效期仍为8天。然而，若订单取消或退货时，用于抵扣的京豆已超过有效期，则这些京豆将无法退回。

对于新规则生效前用户已获得且未过期的京豆，京东表示将按照原规则继续执行。即用户通过基础购物、评价、晒单等方式获得的京豆，其有效期将从获得之日起计算，至次年年底自动作废。例如，2014年度客户获得但未使用的京豆，将在2015年12月31日被清空。

京东此次调整京豆规则，旨在更好地管理平台资源，提升用户体验。用户需留意新规则生效时间，并合理安排京豆使用，以免造成不必要的损失。

（举报）