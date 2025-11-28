华为Mate 80系列今日开售：售价4699元起

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:今日，华为史上最强Mate直板旗舰手机——Mate80系列正式开售，起售价定为4699元，引发市场广泛关注。

在芯片配置上，华为Mate80系列展现出强大实力。除标准版搭载麒麟9020芯片外，其余三款机型均首发麒麟9030系列芯片。

具体而言，Mate80Pro12GB版本配备麒麟9030，16GB版本则升级至麒麟9030Pro;而Mate80Pro Max和Mate80RS非凡大师更是全系搭载麒麟9030Pro芯片。据华为官方介绍，Mate80相较于前代Mate70，整机性能提升了35%，而Mate80Pro Max16GB版本更是实现了高达42%的性能提升。

屏幕配置上，该系列全系配备3D人脸识别功能，标准版和Pro版采用6.75英寸屏幕，而Pro Max和RS非凡大师版本则升级至6.9英寸大屏。值得一提的是，Pro Max与RS非凡大师版本还搭载了成本高昂的灵珑屏，采用双层OLED架构，峰值亮度高达8000nits，为用户带来极致的视觉体验。

在通信技术方面，华为Mate80系列业界首发无网应急通信功能。在城市灾害或户外救援等紧急情况下，即使地面没有网络信号覆盖，手机也能实现最远13公里的连接，并穿透三堵墙，确保用户与外界的沟通畅通无阻。

影像技术方面，华为Mate80系列同样表现出色。该系列首发第二代红枫影像技术，实现了进光量提升96%、动态范围提升300%、光谱感知提升25%的显著进步，为用户带来更加清晰、生动的拍摄体验。

（举报）