荣耀500系列首销日销量为同期系列的151%

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:荣耀500与荣耀500Pro两款新机正式开启首销，定价2699元起，迅速引发消费者抢购热潮。官方公布的首销战报显示，荣耀500系列首销日销量达到荣耀300系列的151%，实现了销量的大幅增长。

这一代荣耀500系列在外观与配置上均进行了显著升级。外观方面，新机采用全新横向跑道式设计，全系运用iPhone同款的一体冷雕工艺，使得整机质感大幅提升。在核心配置上，荣耀500系列全系搭载骁龙8系旗舰芯片，其中荣耀500配备高通第四代骁龙8s芯片，而荣耀500Pro则升级至高通骁龙8至尊版，性能表现强劲。

实测数据显示，在《王者荣耀》120帧模式下，荣耀500系列平均帧率高达120.4，1%low帧也达到了118.1，同时功耗仅2.86W，表现堪称一骑绝尘。续航方面，全系配备8000mAh青海湖大电池，并支持荣耀自研的都江堰AI电源管理系统，能够智能识别使用场景并自动调配能耗，轻松实现两天一充。

在防护与解锁技术上，荣耀500系列同样表现出色。全系支持行业最高等级的IP68、IP69、IP69K防尘防水标准，为用户提供全方位保护。荣耀500Pro更是搭载了档位唯一的旗舰同款超声波指纹技术，即使在湿手状态下也能实现秒解锁。

影像方面，荣耀500系列同样不容小觑。全系搭载同档位最强的2亿像素AI超清主摄，以及档位最大的1/1.4英寸大底传感器，为用户带来出色的拍摄体验。价格方面，荣耀500系列也十分亲民。标准版12GB+256GB版本售价2699元，12GB+512GB版本售价2999元;Pro版12GB+256GB版本售价3599元，而顶配的16GB+1TB版本则售价4799元。

（举报）