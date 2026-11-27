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1、豆包独家接入剪映，用“对话式交互”重塑视频创作工作流

文章切中人工智能生成与专业剪辑工具割裂的行业痛点，豆包独家接入剪映官方插件，以自然语言指令驱动剪辑时间轴，并通过对话微调与多轨草稿保留创作者精细控制权，具有实际提效与范式重构价值。

【AiBase提要:】 🔌 独家接入剪映官方插件，用自然语言指令完成专业剪辑动作 💬 对话式迭代快速修改，多轨草稿兜底实现像素级精细控制 🖼️ 打通剪映Hub创作能力，图文静态素材一键生成动态成片

2、告别“拓扑地狱”与“贴图废片”！腾讯混元发布 Hy3D 3.6，原生 3D 生成直击专业管线痛点

腾讯混元Hy3D3.6以原生3D生成替代2D转3D路径，通过VAE+DiT架构与数据闭环，输出具备工业级拓扑和PBR贴图的资产，真正打通AI生成到专业生产管线。

【AiBase提要:】 🛠️ 原生3D训练，几何纹理干净可直接导入DCC 🎨 专注高模与PBR，角色、生物、复杂道具贴图可靠 ⚙️ 数据飞轮+DiT+偏好对齐，工程化迭代保障工业级输出

3、月之暗面开放 Kimi 科研支持计划：面向自然科学与工程学科，送 API 额度和技术支持

月之暗面推出 Kimi 科研支持计划，面向自然科学、工程学及交叉学科，提供 API 额度、技术支持和新模型体验。该计划旨在扶持受众小、周期长、回报慢的冷板凳研究，让 AI 降低探索门槛，帮助研究者推进长远有价值的科学问题。

【AiBase提要:】 🧪 面向自然科学、工程学及交叉学科科研人员开放申请 🎁 入选者获 API 额度、技术支持及新模型优先体验 🔭 扶持冷门、长周期、跨学科且难以被体系覆盖的研究

4、谷歌修复 Chrome Gemini 内存问题：单个标签页曾吃掉 8.4GB，未登录会话也能涨到 1.3GB

谷歌修复了 Gemini 在 Chrome 中长期内存占用过高的问题，峰值可达 8.4GB，严重影响浏览器性能。修复无需手动更新，但官方未披露根因与优化幅度，实际效果仍需用户测试验证。

【AiBase提要:】 🧠 未登录 Gemini 会话内存从 100MB 涨至 1.3GB 💻 单个标签页峰值可达 8.4GB，导致浏览器卡顿 🔧 修复已上线，无需更新，实测效果待验证

5、90天从空地到算力巨兽！SpaceX 狂砸240亿美元自建“能源孤岛”

SpaceX以垂直整合模式破解AI算力基建的电力与周期瓶颈，通过自建气电、储能和极速施工，90天构建算力集群底座，展示能源自主与工程效率对AGI竞争的物理层决定意义。

【AiBase提要:】 🏗️ 90天从空地到多栋建筑封顶，配2.5亿美元储能 💰 总投资超240亿美元，占地444英亩，创3000岗位 🔋 自建750兆瓦天然气电厂，摆脱公共电网依赖

6、OpenAI 紧急修复 GPT-6.2 计费漏洞，一纸“重置卡”能否平息用户的算力焦虑？

OpenAI以诚恳姿态承认计量漏洞、不追缴差额并补偿额度重置，短期缓解用户情绪；但修复后Astra与Sol成本体感骤升40%和25%，暴露出计费透明度与成本控制仍是商业化核心命题。

【AiBase提要:】 🧮 GPT-6.2计量错误修复，Astra额度消耗速度升40% ⚡ Sol模型成本体感升25%，高性价比部分源于漏洞 🎫 官方不追缴历史差额，补偿一次性额度重置机会

7、首个农耕文明大模型“天稷”发布，用 8000 万条数据缝合“古今农业”的断裂带

农业知识碎片化与古今割裂痛点，介绍“天稷”以多模态、时空图谱整合8000万条数据，推动古农书解译和节气应用落地，定位清晰。若补充实际生产验证与可量化成效，将更具行业参考价值。

【AiBase提要:】 🌾 整合8000万条农耕文明数据，打通古今知识孤岛 🧠 多模态与时空图谱驱动古农书解译和节气应用 🚜 传统农书智慧转为现代生产指导，实现闭环赋能

8、跟 AI 聊一句花多少钱？DeepSeek 灰度测试“消耗额度”，把账单摊在你面前

DeepSeek将免费对话的隐性算力成本显性化，按缓存命中、未命中与输出三档计价展示，并同步提示上下文占用，兼顾用户知情与资源预期管理，是AI服务透明度的一次务实尝试。

【AiBase提要:】 💰 单轮对话弹出Token消耗与估算金额，按API价格展示 🧠 缓存命中单价仅为未命中的五十分之一，长对话成本大幅压低 📊 底部提示上下文占用，接近上限自动截断，免费成本可感知

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