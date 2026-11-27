站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:荣耀700系列今天10时08分正式开售。荣耀700S、荣耀700和荣耀700Pro三款机型一起上架，国补到手价2899元起。

全系标配1.59英寸AI灵动背屏，还有9000mAh青海湖电池。这一代被官方定位为“潮趣影像轻旗舰”，号称荣耀史上最强数字系列。

背屏是这代最显眼的设计。除了后置自拍取景和实时通知，它还支持AI萌宠陪伴和个性化内容定制。通过“任意贴”功能，聊天、相册里的文字、图片、表情包都能直接拖到背屏上，一句话也能生成专属背屏内容。

背屏区域还塞进了高精度PPG传感器。手指触碰传感器，最快1分钟就能测完心率、血氧、心率变异性等指标，并给出压力与情绪状态评估。

影像方面，三款机型均配备2亿像素主摄和1200万像素超广角。荣耀700和荣耀700Pro在此基础上多了5000万像素3.5倍潜望长焦。

新机首发4K电影感Live，提供柔雾、薄绿等人像滤镜以及多种电影感色彩风格，Live Video功能可以记录按下快门后3秒的动态画面。

针对演唱会这类远距离拍摄场景，荣耀700在档位内首发了长焦增距镜G200，等效焦距200mm，重量约88g，售价899元。另有黑柔、星芒两款专业滤镜片，套装加购价99元。

屏幕全系采用6.57英寸1.5K LTPS直屏，支持120Hz刷新率、3840Hz高频PWM调光，0.98mm极窄四等边，局部峰值亮度达8000尼特。AI绿洲干眼评估和背屏护眼小夜灯也一并加入。

续航部分，全系内置9000mAh第五代青海湖电池，创下荣耀数字系列电池容量新纪录。能量密度达到962.5Wh/L，机身厚度却只有7.96mm，均支持80W有线快充。

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