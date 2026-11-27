今日，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东官宣全新小尺寸折叠电脑华为MateBook Fold S。 据了解，华为MateBook Fold S展开后的屏幕尺寸为14.7英寸，同时还配备了一块小尺寸外屏。从外观来看，仿佛是在机身外侧增加了一块折叠屏手机的外屏，外屏上还预留了三个开孔，预计为摄像头。 另外，这块外屏也有可能采用磁吸设计，具体设计细节还需等待华为�