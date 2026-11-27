站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:华为首款鸿蒙小折叠电脑MateBook Fold S今天正式开售，售价14999元起。新品提供云海蓝、天际白、幻夜黑三款配色，共有五个版本。
具体价格方面，16GB+256GB售价14999元，16GB+512GB售价16999元，24GB+512GB售价18999元，32GB+1TB售价22999元，32GB+1TB SHANGXIA限定套装售价24999元。
轻薄便携是它的一大亮点。机身轻至639g，不含键盘，展开厚度仅6.49mm，比一杯700mL的大杯奶茶还轻，单手即可握持，随手塞进通勤包就能带走。
屏幕方面，该机配备14.7英寸可折叠柔性OLED屏幕，分辨率3240×2160，支持1-120Hz LTPO2.0自适应刷新率，峰值亮度达1600尼特，折叠后为10.2英寸。
有意思的是，华为把背屏设计也带到了鸿蒙电脑上，为MateBook Fold S配备了一块3.5英寸Live小方屏，峰值亮度达2500尼特。外屏支持个性化壁纸、应用卡片、消息通知与快捷回复、小艺慧记、提笔即记等功能，不用展开电脑也能处理部分日常事务。
核心配置上，搭载麒麟XE90PC旗舰芯片，单核性能提升23%，能效比提升25%，NPU性能提升40%，整机最高支持22W性能释放。
新品内置46Wh电池，标配66W电源适配器、华为星跃折叠键盘及内胆包。系统方面搭载HarmonyOS7，支持系统级AI助手小艺Work，通过四指横滑即可快速切换至平板模式，一台设备兼顾办公、绘画、影音娱乐等多种使用场景。
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