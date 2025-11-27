小米汽车Xiaomi HAD增强版正式推送：三大核心升级一览

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:小米汽车正式对外宣布，Xiaomi HAD增强版已开启陆续推送工作。

此次Xiaomi HAD增强版带来了三大核心升级体验点，全方位提升了车辆在复杂路况下的应对能力与驾驶的舒适性。升级之后，小米汽车在旁车加塞、超车并线、灵活绕行以及复杂路口通行等日常驾驶中常见的场景里，均展现出了卓越的性能表现。

在纵向加减速方面，日常行车时旁车突然加塞是极为常见的状况，人工驾驶时往往容易出现大力刹车、加减速不流畅等问题，这不仅影响驾驶的舒适性，还存在一定的安全隐患。而经过强化学习训练后的Xiaomi HAD增强版系统，能够精准预测旁车加塞行为。当遇到此类情况时，系统不会过度反应，而是以平稳的方式进行减速，大大提升了跟车时的舒适感和安心感。官方公布的第一张图，就生动直观地展示了系统在应对旁车加塞场景时的出色表现，让用户能清晰感受到这一升级带来的显著变化。

横向变道也是行车过程中频繁进行的操作，像超车并线、遇到障碍物绕行等场景，都对系统的决策能力提出了极高要求。Xiaomi HAD增强版系统在横向变道方面表现果断，无论是超车时的并线决策，还是遇到前方障碍物时的绕行选择，它都能精准判断安全时机，顺利完成变道动作。这种精准的横向操控，不仅有效提升了车辆的通行效率，更让驾驶者深切感受到系统决策的可靠性。官方发布的第二张图，详细解读了系统在横向变道场景下的工作原理和优势，让用户对这一升级点有了更深入的了解。

路况理解的精准度同样是此次升级的一大亮点。在复杂路口场景中，系统能够提前读懂导航信息，优化走对路、选对道的能力。例如，当遇到左转道位于最右侧等特殊路口时，系统能提前规划好路径，从容引导车辆进入正确车道。在环岛通行、主辅路切换等复杂场景下，系统的路径选择也更加精准合理。官方公布的第三张图，针对这一升级点进行了细致说明，展示了系统在复杂路况下的智能规划与引导能力。

（举报）