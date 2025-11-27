首页 > 原创 > 关键词  > 豆包输入法最新资讯  > 正文

字节跳动旗下豆包输入法上线苹果App Store

2025-11-27 13:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:今日，豆包输入法iOS版正式在苹果App Store上架，对设备系统有一定要求，需为iOS15.0及更高版本才能安装使用。

豆包输入法贴心地为用户提供了两种使用模式，分别是完整体验模式基础打字模式。在完整体验模式下，用户在使用过程中需要联网，并且该模式可能会申请读取通讯录、录音音频等权限，以此为用户提供更丰富全面的功能服务。而基础打字模式则主打简洁，不会收集用户任何数据，仅提供文字、符号等基本打字服务。不过，由于功能精简，该模式下会缺失语音输入、翻译等实用功能。但无论用户选择哪种模式，豆包输入法都郑重承诺会全力保护用户的个人信息和隐私，让用户使用起来没有后顾之忧。

豆包输入法上线苹果App Store：兼容iOS 15、支持方言语音输入

在输入功能方面，豆包输入法表现十分出色。它提供了9键、26键两种常见的输入方式，满足不同用户的输入习惯。同时，支持多种方言、英语以及中英混输，即便用户轻声说话，输入法也能精准识别。此外，它还支持“点击输入”与“长按输入”多种操作方式，让输入更加灵活便捷。不仅如此，豆包输入法还配备了剪贴板、常用语等实用工具，具备强大的文字、标点符号、emoji联想能力，能够根据用户的输入习惯和上下文，智能推荐合适的内容，大大提高输入效率。

对于初次使用豆包输入法的用户，启用方式也并不复杂。下载安装完成后，需要进入系统设置，依次点击“通用”“键盘”“键盘”“添加新键盘”，在第三方键盘中选择豆包输入法，然后点击豆包输入法并开启“允许完全访问”。当需要切换至豆包输入法时，只需打开任何输入框，按住小地球键选择豆包输入法即可。如果安装后没有在输入法列表看到豆包输入法，用户可以尝试清除系统设置后台进程、清空所有后台App进程或者重启手机，之后就能正常唤起输入法。

此次豆包输入法上线苹果App Store，凭借其丰富的功能、对隐私的保护以及便捷的操作方式，有望在iOS输入法市场中占据一席之地，为用户带来更加优质的输入体验。

  • 豆包输入法官宣正式上线：搭载豆包App同款语音模型

    豆包输入法于11月25日正式上线，为输入法市场注入新活力。目前安卓用户可通过官网和应用商店下载，iOS版即将推出。该输入法依托豆包App同款语音模型，在语音识别和语义理解方面表现卓越，支持多种方言、英语及中英混合输入，错误率比其他输入法低20%-50%。键盘输入同样出色，能自动纠错并智能预测后续内容。此外，页面简洁无广告，支持离线语音输入，操作便捷高效，有望成为用户新选择。

    ​豆包输入法 ​语音识别 ​安卓应用

  • 豆包输入法正式版发布 支持下载智能离线模型

    豆包输入法正式版于11月21日上线，官网同步开通。该输入法已登陆小米应用商店，并计划扩展至其他安卓平台。iOS版本已提交审核。其界面简洁无广告，支持中英文语音输入，识别快速且可离线使用。提供9键、26键等多种输入方式，兼容多方言、英语及中英混输，集成剪贴板、翻译等实用工具，具备强大联想功能。用户可选择智能模式（数据上传云端优化输入）或基础模式（本地处理，保护隐私但功能受限）。

    ​豆包输入法 ​输入法发布 ​语音输入

  • AI日报：豆包输入法正式上线；混元开源HunyuanOCR模型；Claude Opus4.5发布

    本期AI日报聚焦多项技术突破：腾讯开源10亿参数OCR模型HunyuanOCR，在多场景实现SOTA性能；豆包输入法整合AI实现智能预测；Anthropic推出Claude Opus4.5提升推理效率；ChatGPT新增购物推荐功能准确率达64%；全球首款纯AMD训练MoE模型ZAYA1发布；微软推出本地运行助手Fara-7B；谷歌NotebookLM新增幻灯片生成功能；亚马逊Leo卫星网络启动企业测试，实现“卫星+云+AI”一体化通信。

    ​AI ​OCR ​腾讯混元

  • 苹果回应输入法宁死不屈：具备记忆功能与学习机制

    近日苹果自带输入法因体验问题再登热搜，用户集中吐槽其“宁死不屈”的倔强表现：输入部分词汇需反复手动选字，甚至被果粉自嘲“用iPhone后骂人从未赢过”。苹果客服回应称，默认输入法具备记忆功能，用户高频词汇会通过键盘词典实现首字母联想加载。该词典为互联网动态更新，但以常见内容为主，生僻词或诗词可能未被收录。同时补充说明键盘词典会基于用户习惯持续学习优化，初期体验可能不佳，但长期积累后流畅度将显著提升。

    ​苹果输入法 ​输入体验 ​键盘词典

  • 豆包更新语音对话功能：能讲粤语、四川话等4种方言

    豆包语音对话功能近日更新，新增粤语、四川话、东北话及陕西话4种方言对话能力。用户通过文字或语音指令，即可让豆包用指定方言交流，并默认使用“温柔桃子”升级版音色。该功能借助语音模型方言迁移技术，实现单音色说多方言，具备思考能力，可根据用户意图灵活切换。除上述4种方言外，豆包还能听懂上海话、南京话等18种方言，其语音识别技术准确性与效率显著提升。

    ​豆包语音 ​方言对话 ​语音模型

  • 00后谈恋爱用AI当“僚机”：解锁情感互动新模式

    ​近日，一则关于“00后谈恋爱用AI当僚机”的话题引发网络热议。这届年轻人在情感探索中展现出独特的技术依赖——通过人工智能辅助分析聊天话术、模拟约会场景，甚至借助AI生成个性化礼物建议，将科技元素深度融入恋爱过程。 据调查显示，部分00后情侣会使用情感类AI应用进行“恋爱模拟训练”，通过输入对话场景获取回复建议，或利用AI分析伴侣情绪变化。有使用者

    ​AI恋爱 ​00后情感 ​科技助攻

  • 破局传统服务模式丨绿岛风AI战略瞄准产业数字化未来

    广东绿岛风空气系统公司与中山大学签署AI智能设计系统合作协议，将整合企业数十年项目经验与高校科研实力，共同研发行业领先的"设计大脑"。该系统旨在解决传统通风行业设计环节效率低、沟通成本高等痛点，实现"沟通即设计"服务模式，大幅缩短方案确认时间。此次合作是绿岛风深化产学研融合的重要举措，通过校企联动推动技术革新，为行业数字化升级注入新动能。

  • 华为Mate 80系列首发户外探索模式 实现14天极限续航

    华为Mate80系列11月20日全球首发户外探索模式，通过三大技术突破实现14天极限续航：搭载麒麟9030芯片提升能效25%，系统级功耗优化算法智能识别户外场景自动关闭后台，低温电池技术在-20℃保持85%续航。配备6000mAh硅碳负极电池，在模拟户外连续导航、卫星通信等测试中持续使用336小时。卫星通信支持北斗三号短报文与天通一号双模连接，无信号区域可同时发送文字、语音及位置信息，救援响应速度提升40%。系列含四款机型，全系直屏设计支持3D人脸识别，背部采用纳米微晶陶瓷工艺提升质感。

    ​华为Mate80 ​户外探索模式 ​极限续航

  • 联想超级互联3.0上线 新增支持IOS设备互联

    联想超级互联3.0正式发布，首次实现iOS设备与联想生态的深度融合。用户现可在联想电脑上实时查看iPhone中的重要信息，并支持在联想电脑、平板、moto手机与iPhone之间互传文件，真正打破系统生态壁垒。 在交互体验上，超级互联3.0支持碰一碰”拖一拖”倒一倒”等多种便捷传输方式。其中倒一倒”功能尤为创新，只需将手机倒置即可快速将文件发送至其他联想设备，操作直�

    ​联想超级互联3.0 ​iOS与联想生态融合 ​跨设备文件传输

  • 豆包-应用生成·「一点都不技术」创作挑战赛开赛！

    英特尔联合豆包-应用生成发起“一点都不技术”创作挑战赛，旨在通过零代码AI工具降低创意门槛。用户只需输入一句话或一张图，即可在5分钟内生成网页、工具或小游戏等多样化作品。赛事设置总价值20万元奖励，包含现金及火箭发射观礼等特色福利，并构建“创作-交流-成长”的完整生态，推动AI技术普惠。活动将持续至2025年12月8日，让每个平凡创意都有机会落地生花。

    ​AI技术 ​创意革命 ​零代码

