字节跳动旗下豆包输入法上线苹果App Store

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:今日，豆包输入法iOS版正式在苹果App Store上架，对设备系统有一定要求，需为iOS15.0及更高版本才能安装使用。

豆包输入法贴心地为用户提供了两种使用模式，分别是完整体验模式和基础打字模式。在完整体验模式下，用户在使用过程中需要联网，并且该模式可能会申请读取通讯录、录音音频等权限，以此为用户提供更丰富全面的功能服务。而基础打字模式则主打简洁，不会收集用户任何数据，仅提供文字、符号等基本打字服务。不过，由于功能精简，该模式下会缺失语音输入、翻译等实用功能。但无论用户选择哪种模式，豆包输入法都郑重承诺会全力保护用户的个人信息和隐私，让用户使用起来没有后顾之忧。

在输入功能方面，豆包输入法表现十分出色。它提供了9键、26键两种常见的输入方式，满足不同用户的输入习惯。同时，支持多种方言、英语以及中英混输，即便用户轻声说话，输入法也能精准识别。此外，它还支持“点击输入”与“长按输入”多种操作方式，让输入更加灵活便捷。不仅如此，豆包输入法还配备了剪贴板、常用语等实用工具，具备强大的文字、标点符号、emoji联想能力，能够根据用户的输入习惯和上下文，智能推荐合适的内容，大大提高输入效率。

对于初次使用豆包输入法的用户，启用方式也并不复杂。下载安装完成后，需要进入系统设置，依次点击“通用”“键盘”“键盘”“添加新键盘”，在第三方键盘中选择豆包输入法，然后点击豆包输入法并开启“允许完全访问”。当需要切换至豆包输入法时，只需打开任何输入框，按住小地球键选择豆包输入法即可。如果安装后没有在输入法列表看到豆包输入法，用户可以尝试清除系统设置后台进程、清空所有后台App进程或者重启手机，之后就能正常唤起输入法。

此次豆包输入法上线苹果App Store，凭借其丰富的功能、对隐私的保护以及便捷的操作方式，有望在iOS输入法市场中占据一席之地，为用户带来更加优质的输入体验。

（举报）