华为畅享70X尊享版开售：售价1999元起

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:今日，华为畅享70X尊享版正式开启销售，为消费者带来了两款不同存储规格的选择，分别是8GB + 256GB和8GB + 512GB，售价对应为 1999 元和 2299 元，这一价格策略在同档位机型中颇具竞争力。

在性能配置上，华为畅享70X尊享版搭载了麒麟 8000 芯片，并预装HarmonyOS 4. 2 系统，能够为用户提供流畅稳定的操作体验，满足日常各类应用和轻度游戏的需求。

屏幕方面，新机正面配备了一块6. 78 英寸的3D双曲OLED屏，拥有2700* 1224 的高分辨率，支持120Hz刷新率以及2160Hz高频PWM调光，还具备AI湿手触控功能。无论是观看高清视频、畅玩热门游戏，还是在湿手状态下操作手机，都能带来清晰、流畅且便捷的视觉与触控体验。

机身设计上，华为畅享70X尊享版采用了玄甲架构，具备出色的耐摔性能。它通过了中国质量认证中心整机耐摔五星等级以及瑞士SGS整机抗跌耐摔五星金标认证，耐摔能力较以往提升100%，耐摔高度可达1. 8 米，最高能承压 65 千克，有效降低了手机因意外跌落而损坏的风险。

通信功能是该机的一大亮点。华为畅享70X尊享版支持发送北斗卫星图片消息，在无地面网络的情况下，用户只需长按畅享X键，即可通过畅连应用发送或接收北斗卫星消息，为户外探险、紧急救援等场景提供了可靠的通信保障。此外，它还搭载了鸿蒙智慧通信技术，支持AI网络秒回、弱信号通话、拥塞信号增强等功能，确保在各种复杂网络环境下都能保持稳定的通信连接。

影像系统方面，华为畅享70X尊享版后置摄像头模组由 5000 万像素RYYB超感知镜头、 200 万像素景深镜头以及 10 通道色温传感器组成，能够捕捉丰富的细节和真实的色彩，满足用户在不同场景下的拍摄需求。前置则配备了一颗 800 万像素摄像头，可满足日常自拍和视频通话的需求。

其他配置上，新机内置了一块6100mAh的大容量电池，支持40W有线充电，能够满足用户一整天的使用需求，并且快速补充电量。同时，它还支持超级NFC功能，方便用户进行移动支付、门禁卡模拟等操作；采用屏下指纹识别技术，解锁更加便捷、安全。华为畅享70X尊享版凭借诸多实用配置和亲民价格，有望在市场上收获不错的反响。

