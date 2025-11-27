首页 > 原创 > 关键词  > 荣耀500系列最新资讯  > 正文

荣耀500系列今日开售：售价2699元起 全系骁龙8系旗舰芯

2025-11-27 09:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:今日，备受瞩目的由肖战代言荣耀500系列正式开启销售，起售价定为2699元，这一消息迅速吸引了众多消费者的目光。

荣耀500系列此次推出了荣耀500和荣耀500Pro两款机型，分别定位超级标准版和超级Pro版，为不同需求的用户提供了多样化选择。

在续航方面，荣耀500系列表现极为亮眼。新机全系配备8000mAh青海湖大电池，一举实现了同档位最大电池配置，让用户无需频繁充电，即可满足长时间使用需求。而且，得益于青海湖电池技术的升级，该系列手机在零下20℃的极寒环境下，依然能够保持流畅通话、正常拍摄以及精准导航，极大地拓展了手机的使用场景。

微信截图_20251127090719.png

性能上，荣耀500系列同样不遑多让。全系搭载骁龙8系旗舰芯，其中荣耀500标准版采用第四代骁龙8s芯片，荣耀500Pro版则配备骁龙8至尊版，强劲的芯片性能使得该系列手机在同档产品中跑分领先，无论是日常多任务处理，还是运行大型游戏，都能轻松应对。

影像能力也是荣耀500系列的一大亮点。全系后置2亿像素主摄，并配备同档位最大的1/1.4英寸大底传感器，能够捕捉更多细节，拍摄出高质量的照片。荣耀500标准版搭配1200万像素超广角镜头，满足用户广角拍摄需求;而Pro版在标准版基础上，新增5000万像素长焦镜头，进一步丰富了拍摄焦段，让用户无论是拍摄远景还是特写，都能得心应手。

其他配置方面，荣耀500系列采用6.55英寸1.5K直屏，支持120Hz刷新率，为用户带来流畅顺滑的视觉体验。充电方式上，标准版支持80W有线充电，Pro版则更为强大，支持80W有线、50W无线以及27W反向快充，满足用户在不同场景下的充电需求。此外，该系列手机还支持IP68、IP69、IP69K级防水防尘，让用户在使用过程中更加安心。荣耀500系列凭借多项同档领先的配置，有望在竞争激烈的手机市场中占据一席之地。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 荣耀500官宣全系8000mAh青海湖大电池

    荣耀500系列将于11月24日发布，包含标准版和Pro版两款机型。全系标配8000mAh青海湖大电池，续航表现突出，支持抖音连续播放31小时或《王者荣耀》连续12小时。性能方面，搭载骁龙8系旗舰芯片，其中标准版采用骁龙8s Gen4，Pro版配备更强的骁龙8至尊版，安兔兔跑分分别达243万和323万，领先同档位机型。外观采用直边直屏设计，融入大R角元素，兼顾美感与握持舒适度。游戏方面引入幻影引擎3.0，确保极致体验。

    ​荣耀500系列 ​8000mAh电池 ​骁龙8系芯片

  • 同档最大！荣耀500全系8000mAh电池：零下20℃也能用

    今日，荣耀500系列正式发布，提供超级标准版和超级Pro版两款机型，对应荣耀500和荣耀500 Pro。 据了解，荣耀500在保持6.55英寸的轻薄手感下，全系采用8000mAh青海湖大电池，实现同档位最大电池配置。 为了将这块大电池塞进7.75mm轻薄机身，荣耀从内部架构开始重做，采用横置Deco设计，让摄像头模组与主板的堆叠逻辑彻底重构，空间利用率比上代提升10%。 官方介绍，通过这种�

    ​荣耀500系列 ​8000mAh青海湖电池 ​轻薄机身

  • 荣耀500系列首销日销量为同期系列的151%

    荣耀500系列11月28日开启首销，标准版与Pro版起售价2699元。首日销量达荣耀300系列的151%，实现大幅增长。新机采用横向跑道设计，搭载骁龙8系旗舰芯片，其中Pro版升级至骁龙8至尊版。实测《王者荣耀》120帧模式下平均帧率120.4，功耗仅2.86W。全系配备8000mAh电池与AI电源管理系统，支持IP68/69/69K防护。Pro版搭载超超声波指纹技术，湿手可秒解锁。影像方面配备2亿像素主摄与1/1.4英寸大底传感器，提供出色拍摄体验。

    ​荣耀500 ​荣耀500Pro ​骁龙8系旗舰芯片

  • 轻薄续航神机！荣耀500确认全系8000mAh超大电池

    荣耀500系列已经官宣，将于11月24日正式发布，共两款机型。 荣耀产品经理@汤达人TF今天发文透露，荣耀500系列新机全系采用8000mAh大电池。

    ​荣耀500系列 ​8000mAh大电池 ​iPhone

  • 2699元起！荣耀500/500 Pro发布：标配2亿影像+8000mAh超大电池 同档最强

    荣耀500系列正式发布，包含标准版与Pro版。全系配备2亿像素主摄、8000mAh大电池，搭载骁龙8系旗舰芯片，性能领先同档。屏幕为6.55英寸1.5K护眼直屏，支持120Hz自适应刷新与3840Hz高频调光。影像系统支持AI人像优化、Live特效及前后置同步美颜，玩法多样。续航方面支持80W有线充电，Pro版额外配备50W无线充电。售价2699元起，Pro版3599元起。

    ​荣耀500系列 ​2亿像素 ​8000mAh续航

  • 荣耀500系列搭载同档最强2亿像素：年度氛围感神机

    11月24日，荣耀500系列正式亮相，包括标准版和Pro版。该系列搭载2亿像素AI主摄，配备行业最强防抖技术，支持电影级美颜和Live拼图出框等创新功能。采用一体式冷雕水晶玻璃背板，机身厚度仅7.75mm却容纳8000mAh大电池，具备顶级防水能力。荣耀旨在通过"一步到位"的标准版和"比强更强"的Pro版，全面升级用户体验。

    ​荣耀500系列 ​2亿超清大底主摄 ​档位体验新标准

  • 全新横向跑道式设计 荣耀500系列登场：iPhone同款工艺

    今晚荣耀500系列正式登场，全新横向跑道式镜头设计，为中端旗舰市场注入设计新活力。 该系列全系标配一体冷雕水晶玻璃背板，依托iPhone同款一体冷雕工艺，经高精度CNC雕刻让镜头与背板无缝融合。 96%的超高透光率让机身在光线下尽显通透质感，指尖划过无任何割裂感，触感温润顺滑。 搭配1.05mm极窄边框的6.55英寸直屏，视觉上更显简洁大气，Pro版搭载的超声波指纹则进�

    ​荣耀500系列 ​横向跑道式镜头 ​一体冷雕工艺

  • 荣耀500系列官宣将于11月24日发布

    荣耀手机官方宣布，荣耀500系列将于11月24日亮相，包括标准版和Pro版两款机型。该系列邀请肖战代言，引发广泛关注。外观采用一体冷雕玻璃工艺和金属中框，质感出众；配备主摄、长焦和超广角镜头，满足多场景拍摄需求；提供海蓝宝、星光粉等多种配色。核心配置搭载高通骁龙8系旗舰平台，标准版用骁龙8s Gen4，Pro版用骁龙8至尊版，性能强劲。荣耀称该系列以越级配置带来双超体验，续航有突破，将重新定义档位标准。

    ​荣耀500系列 ​肖战代言 ​一体冷雕玻璃工艺

  • 同档位最强性能！荣耀500全系搭载骁龙8系旗舰芯

    在今天的新品发布会上，荣耀官方宣布荣耀500全系搭载了骁龙8系旗舰芯片，为用户带来同档最强的性能。 其中荣耀500标准版搭载高通8s Gen4芯片，采用台积电4纳米制程工艺，包含1颗超大核和7颗大核，即1*3.2GHz X4 3*3.0GHz A720 2*2.8GHz A720 2*2.0GHz A720组成。 荣耀500 Pro则搭载骁龙8 Elite芯片，为2 6架构设计，两颗超大核频率为4.32GHz，6颗大核的频率为3.53GHz。 根据此前跑分数据，荣耀50

    ​荣耀500 ​骁龙8系旗舰芯片 ​安兔兔跑分

  • 1.05mm行业最窄黑边！荣耀500全系配绿洲护眼屏

    荣耀500系列今晚正式登场，超级标准版与超级Pro版双超降临。全新外观设计，官方给镜头模组设计取名为水晶岛。共推出海蓝宝、星光粉、月光银、曜石黑四款配色。 据介绍，荣耀500全系搭载荣耀绿洲护眼屏，具有1.05mm极窄边框，成为行业最窄黑边”手机。 同时，这块屏幕具有120Hz高刷，支持3840Hz超高频PWM调光，局部峰值亮度6000nits，全局峰值亮度1800nits，最低可调至1nit亮度

    ​荣耀500系列 ​水晶岛设计 ​绿洲护眼屏

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM