荣耀500系列今日开售：售价2699元起 全系骁龙8系旗舰芯

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:今日，备受瞩目的由肖战代言的荣耀500系列正式开启销售，起售价定为2699元，这一消息迅速吸引了众多消费者的目光。

荣耀500系列此次推出了荣耀500和荣耀500Pro两款机型，分别定位超级标准版和超级Pro版，为不同需求的用户提供了多样化选择。

在续航方面，荣耀500系列表现极为亮眼。新机全系配备8000mAh青海湖大电池，一举实现了同档位最大电池配置，让用户无需频繁充电，即可满足长时间使用需求。而且，得益于青海湖电池技术的升级，该系列手机在零下20℃的极寒环境下，依然能够保持流畅通话、正常拍摄以及精准导航，极大地拓展了手机的使用场景。

性能上，荣耀500系列同样不遑多让。全系搭载骁龙8系旗舰芯，其中荣耀500标准版采用第四代骁龙8s芯片，荣耀500Pro版则配备骁龙8至尊版，强劲的芯片性能使得该系列手机在同档产品中跑分领先，无论是日常多任务处理，还是运行大型游戏，都能轻松应对。

影像能力也是荣耀500系列的一大亮点。全系后置2亿像素主摄，并配备同档位最大的1/1.4英寸大底传感器，能够捕捉更多细节，拍摄出高质量的照片。荣耀500标准版搭配1200万像素超广角镜头，满足用户广角拍摄需求;而Pro版在标准版基础上，新增5000万像素长焦镜头，进一步丰富了拍摄焦段，让用户无论是拍摄远景还是特写，都能得心应手。

其他配置方面，荣耀500系列采用6.55英寸1.5K直屏，支持120Hz刷新率，为用户带来流畅顺滑的视觉体验。充电方式上，标准版支持80W有线充电，Pro版则更为强大，支持80W有线、50W无线以及27W反向快充，满足用户在不同场景下的充电需求。此外，该系列手机还支持IP68、IP69、IP69K级防水防尘，让用户在使用过程中更加安心。荣耀500系列凭借多项同档领先的配置，有望在竞争激烈的手机市场中占据一席之地。

