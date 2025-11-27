首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate80最新资讯  > 正文

华为推出Mate 80系列微泵液冷壳：售价299元

2025-11-27 08:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:华为商城正式推出了官方Mate80/Pro/Pro Max微泵液冷壳，售价定为299元，为手机性能发挥提供了新助力。

从外观设计来看，这款微泵液冷壳与Mate70/60系列基本保持一致，采用了科技感十足的背透视窗设计。不过，其在边框包裹范围上有所增大，整体设计更具包裹性与防护性。但在颜色选择上稍显遗憾，此前Pura80Pro系列曾提供灰色版供消费者挑选，而此次Mate80系列仅推出了黑色版本。

让麒麟 9030 性能全开！华为推出Mate 80/Pro/Pro Max微泵液冷壳： 299 元

对于手机壳而言，功能性无疑是关键所在。华为此次推出的微泵液冷手机壳内部配备了超薄液冷层，并搭载了超精密微泵。配合高能吸热层，它能够高效地将机身产生的热量均匀分散开来。这一设计对于搭载麒麟9030系列芯片的Mate80系列手机来说意义重大，能让麒麟9030性能全开，在运行大型游戏、进行多任务处理等高负载场景下，确保性能输出更加稳定、持久。

在供电方式上，该保护壳采用了无线供电技术，通过手机的反向无线充来获取电量。不过，这一设计也带来了一些使用限制。佩戴液冷保护壳后，手机将无法为其他设备进行无线反向充电;同时，只有当手机电量大于20%时，液冷保护壳才能正常工作。

值得一提的是，这款保护壳无需用户手动开关，它具备智能启停液冷功能。能够根据手机的使用温度以及实际使用场景，自动开启或关闭液冷功能，既保证了散热效果，又在一定程度上节省了电量。华为此次推出的Mate80系列微泵液冷壳，在兼顾外观设计与实用功能的同时，为手机性能的稳定发挥提供了有力保障，相信会受到不少消费者的关注。

