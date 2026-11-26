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1、蚂蚁百灵开源 Ling-3.2-air，用 55 亿激活参数击穿复杂工作流落地瓶颈

蚂蚁百灵开源的Ling-3.2-air以1240亿总参数、55亿激活的MoE架构，在代码仓库与自动化工作流基准上实现跨越式提升，兼顾性能与成本，直击多模态Agent落地痛点，是当前开源社区中极具性价比的工程化模型。

【AiBase提要:】 👁️ 原生多模态架构，支持文本、图像、视频混合输入 ⚙️ 1240亿参数MoE稀疏激活，仅55亿激活，高性价比 📈 SWE-bench Pro得分58.28，自动化基准61%，能力翻倍

2、上海AI Lab开源Sage-Interaction，以1.29秒极致延迟重塑全双工交互新范式

Sage-Interaction以1.29秒极低时延与随时打断能力，补齐大模型在真实协作中的交互短板。其全双工设计不仅提升自然度，更标志着AI从工具型问答向沉浸式数字伙伴的关键跨越，为多模态实时场景提供高可用基座。

【AiBase提要:】 🗣️ 支持语音随时打断，平滑切换话题，复刻自然对话 ⚡ 响应时延仅1.29秒，居开闭源双工模型首位 🎥 流式视频理解达开源前沿，支撑多模态实时协作

3、OpenAI 开测「私有推理」：模型运行时隔离客户数据，连内部员工都无法查看

OpenAI以运行时数据隔离实现“零窥探”，直击企业数据合规与隐私信任痛点。该功能标志着其从通用AI向分层隐私架构演进，有望成为企业级服务核心卖点，并在与Azure等竞品中建立差异化优势。

【AiBase提要:】 🔒 私有推理实现运行时隔离，内部员工无法查看 🎯 重点面向金融、医疗、法律等敏感行业合规需求 🧱 标志其从通用AI转向分层隐私架构，增强企业竞争力

4、知乎 CEO 周源回应间接投资 DeepSeek：这是充分研究的长期战略决策

知乎在亏损承压之际以低股权比例间接投资DeepSeek，反映出其以AI生态协同换取长期入口的战略耐心；短期财务影响可控，但内容社区与AI模型的实际协同和回报路径仍需观察。

【AiBase提要:】 💰 知乎通过天津砺思星深间接投资DeepSeek，获低个位数股权 🎯 CEO周源称投资经充分研究，不影响经营、财务与回购 📉 三季报营收持平、亏损略扩，研发开支逆势上升

5、腾讯 Hy4 Flash 登陆 Fireworks：专业活儿干得和 Claude 一样好，账单便宜两百倍

Hy4Flash以极低推理成本在专业智能基准上展现竞争力，多任务成本领先Opus5.5超两百倍，虽在长周期工程与医疗领域存短板，但开源路线重塑了高性价比智能体的竞争逻辑。

【AiBase提要:】 💻 在Fireworks上线，混合专家架构，上下文100万token 💰 专业智能成本最低，性能比肩Claude，差价超200倍 ⚠️ 通用能力第一梯队，但长周期工程与医疗排名靠后

6、英伟达开源 Nemotron-Labs-Image-30B-A3B 生图模型:300亿参数 MoE 架构，多项跑分超 GPT Image2

英伟达开源30B MoE生图模型，仅激活3B参数，降低本地门槛。融合Mamba-2与注意力，多项基准超越GPT Image2，但部分测试落后。开源权重与论文，推动研究。

【AiBase提要:】 🧠 MoE架构300亿参数，仅激活30亿，本地友好。 🛠️ 融合Mamba-2与注意力，经GRPO优化。 📊 多项跑分超GPT Image2，GenEval2等略逊。 详情链接:https://huggingface.co/nvidia/Nemotron-Labs-Image-30B-A3B

7、Opus5.6疑似现身Claude接口，用户测试发现训练数据更新至2026年5月

该传闻反映社区对Anthropic下一代模型进展的高度关注，但证据多来自用户观测与有限测试，缺乏官方确认和可复现基准；性能提升与训练数据时间仍需谨慎解读，不宜过早定论。

【AiBase提要:】 🔍 用户称在Claude接口发现未发布模型Opus5.6与Sonnet5.6 📅 知识截止测试暗示训练数据可能更新至2026年5月 ⚖️ 3D生成有提升但未获官方确认，外界评价不一

8、谷歌 12 款模型测出一个盲区：AI 听你一面之词，会越聊越像你

该研究揭示了LLM在社交推理中的关键局限：缺乏现场证据，仅依赖用户主观转述时，模型判断准确率显著下降，且多轮对话会强化初始偏见。谷歌开源评估框架与数据集值得肯定，但用户需警惕AI的认同可能只是自我回声。

【AiBase提要:】 🎭 AI仅凭单方面描述判断意图，准确率显著下降 🔁 多轮对话未能纠偏，反而巩固最初错误判断 🧪 谷歌开源评估框架与数据集，推动社交推理改进

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