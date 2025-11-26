华为Mate80系列不支持磁吸 客服：可以搭配官方磁吸支架保护壳

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:近日，华为Mate80系列正式揭开神秘面纱。这款新机采用了别具一格的双环设计，中轴对称的布局中，中间的“8”字造型寓意着突破自我、探索无限的精神。

在发布会前，不少猜测认为华为Mate80系列将配备原生磁吸功能，然而这一期待最终落空。经向华为客服咨询确认，该系列机型并不支持原生磁吸，用户需搭配磁吸壳才能实现相关功能。

华为Mate80系列在镜头下方设计了一个圆形区域，这一设计不仅彰显了整机的独特美感，更在全金属机身的构造下，确保了无线充电功能的正常使用。

值得一提的是，华为在金属机身上也玩出了新花样。通过采用光绘微纹工艺，Mate标识被微缩于机身之中。当用户使用长焦镜头放大20倍后，便能发现密密麻麻的纹路中隐藏着“MATE”四个字母，这一细节设计无疑增添了手机的趣味性。

在配色方面，华为Mate80系列同样提供了丰富的选择。Mate80标准版和Mate80Pro拥有曜石黑、雪域白、晨曦金和云杉绿四种配色;Mate80Pro Max则提供了极夜黑、极地银、极昼金和极光青四种配色;而Mate80RS非凡大师则提供了槿紫、玄黑和皓白三种配色，满足了不同用户的个性化需求。

