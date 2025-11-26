首页 > 原创 > 关键词  > 正文

真全面屏iPhone或到来?iPhone Fold首发苹果屏下前摄技术

2025-11-26

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:据供应链及行业分析机构最新消息，苹果公司首款折叠屏手机iPhone Fold预计将于2026年秋季与iPhone18Pro系列同步发布。这款被视为"iPhone技术集大成者"的新品，将凭借三大核心卖点冲击高端折叠屏市场，其定价或突破2000美元，成为史上最贵iPhone。

摩根大通发布的研报显示，iPhone Fold最大技术突破在于搭载行业首款2400万像素屏下前置摄像头。该设计不仅实现真全面屏形态，更在透光率与成像质量上超越安卓阵营——当前三星Galaxy Z Fold7已放弃屏下前摄改用挖孔方案，而苹果或通过特殊材料与算法优化，解决屏下摄像头的光线衰减难题。若技术属实，这将是苹果继Face ID后，在生物识别与影像技术领域的又一次领先。

折叠屏核心痛点"折痕"问题或被苹果攻克。多方爆料称，iPhone Fold将采用新型铰链结构与超薄玻璃（UTG）复合材料，通过分子级表面处理工艺，实现展开后屏幕完全平整。对比三星Galaxy Z Fold7、华为Mate X5等机型仍存在的细微折痕，苹果的解决方案可能重塑行业技术标准。

续航能力方面，iPhone Fold将配备5400-5800毫安时高密度电池，较iPhone17Pro Max的5088毫安时提升15%，成为苹果史上电池容量最大的机型。这一数据远超三星Galaxy Z Fold7的4400毫安时与谷歌Pixel Fold的4821毫安时，配合iOS系统级功耗优化，或缓解折叠屏手机普遍存在的续航焦虑。

核心配置上，iPhone Fold采用7.8英寸可折叠内屏与5.5英寸外屏组合，外屏沿用挖孔前摄，内屏则实现真全面屏形态。该机搭载四摄系统，包含4800万像素后置双摄，支持Touch ID指纹识别但未配备Face ID。价格方面，美国市场起售价预计在2000-2500美元之间，较iPhone17Pro Max的1599美元溢价超25%。

  • 苹果实现新突破：iPhone Fold无折痕

    供应链传出苹果折叠屏iPhone有了突破性进展，解决了以往折叠屏备受诟病的折痕问题，实现无折痕设计，成为市场上第一款真正无折痕的折叠屏。 据悉，鸿海集团已建立折叠屏iPhone专属生产线，这意味着该设备不再是停留在实验阶段，而是进入工程验证与预量产流程，大立光、新日兴、奇鋐等零组件供应商也将跟着受益。 业界分析，折叠屏产品问世至今，

    ​折叠屏iPhone ​无折痕设计 ​苹果折叠屏

  • 史上最薄iPhone初期销量远逊预期 网友：iPhone Air败给性价比

    苹果9月推出史上最薄iPhone Air，但市场表现远低于预期。该机以轻薄设计为卖点，重量仅165克、厚度5.6毫米，却在硬件上大幅缩水：单扬声器影响影音体验，后置仅保留主摄缺失超广角与长焦功能。偏高的定价与缩减的配置形成鲜明对比，导致消费者认为性价比不足。在激烈市场竞争中，产品需在设计与性能、价格间取得更好平衡。

    ​iPhone ​Air ​市场表现

  • 最贵苹果手机！iPhone Fold售价将突破17000元

    苹果折叠屏iPhone Fold的定价可能是2399美元（约合人民币17040元）。此前苹果分析师郭明錤预测iPhone Fold的售价将在2000-2500美元之间，Mark Gurman预计其价格约为2000美元。 富邦研究指出，iPhone Fold价格高昂的原因在于苹果计划采用高端零部件，其中显示屏面板和铰链成本高昂，其价格接近市场预期的上限。该分析师同时表示，2026年苹果iPhone Fold的销量约为540万台，尽管2026年全球智�

    ​苹果 ​折叠屏 ​iPhone

  • iPhone 17系列首发自研N1芯片：Wi-Fi速度超越上代iPhone 16

    一项新研究显示，得益于苹果自研的N1芯片，iPhone17、iPhone17Pro、iPhone17Pro Max以及iPhone Air的平均Wi-Fi速度较iPhone16系列显著提升。 该研究由知名测速网站Speedtest的运营方Ookla开展，基于今年9月19日至10月29日期间收集的全球Speedtest用户数据。 Ookla表示，苹果N1芯片是一次重大升级，与iPhone16系列所搭载的博通Wi-Fi芯片相比，iPhone17系列平均下载和上传速度最高提升40%。研究发现，在�

    ​iPhone17 ​Wi-Fi速度 ​苹果N1芯片

  • iPhone Pocket卖光了：已全球售罄 售价1299元

    苹果与三宅一生合作推出iPhone Pocket手机收纳包，采用标志性“一块布”设计理念，售价1299-2299元。产品融合3D针织工艺与网眼结构，兼具透气性与伸缩功能，增设口袋可收纳卡片、耳机等随身物品。上线后在中美日英等多国迅速售罄，二手市场出现溢价转卖现象，成为近期最炙手可热的跨界联名配件。

    ​苹果联名 ​三宅一生 ​iPhone

  • 全新横向跑道式设计 荣耀500系列登场：iPhone同款工艺

    今晚荣耀500系列正式登场，全新横向跑道式镜头设计，为中端旗舰市场注入设计新活力。 该系列全系标配一体冷雕水晶玻璃背板，依托iPhone同款一体冷雕工艺，经高精度CNC雕刻让镜头与背板无缝融合。 96%的超高透光率让机身在光线下尽显通透质感，指尖划过无任何割裂感，触感温润顺滑。 搭配1.05mm极窄边框的6.55英寸直屏，视觉上更显简洁大气，Pro版搭载的超声波指纹则进�

    ​荣耀500系列 ​横向跑道式镜头 ​一体冷雕工艺

  • 首款折叠iPhone售价或达2399美元 生命周期销量或1540万部

    富邦研究分析师透露，苹果即将推出的折叠屏手机iPhone Fold定价可能高达2399美元（约合人民币17040元），这一价格接近此前分析师郭明錤预测的2000-2500美元区间上限，也超出了Mark Gurman预计的约2000美元。 富邦研究指出，iPhone Fold价格高昂，主要源于苹果计划采用一系列高端零部件，其中显示屏面板和铰链成本尤为突出。尽管如此，分析师仍预测，2026年iPhone Fold的销量有望达到�

    ​iPhone ​Fold ​折叠屏手机

  • iPhone 17e前摄升级为1800万像素：看齐苹果17 Pro Max

    分析师Jeff Pu在一份研究报告中表示，iPhone 17e将于2026年第一季度中期发布，相较于iPhone 16e，iPhone 17e核心升级点之一是配备前置1800万像素摄像头，其规格看齐万元旗舰iPhone 17 Pro Max。 据悉，今年秋季发布的旗舰机型iPhone 17系列均搭载了全新的1800万像素Center Stage前置摄像头，这颗新前摄让你取景构图更灵活，拍照拍视频都有更多花样，无需转动iPhone，轻轻一点就能扩大取景范围

    ​iPhone ​17e ​前置摄像头

  • 苹果回应iPhone17PM被湿巾擦掉色：高浓度酒精或是诱因

    近日，iPhone 17 Pro Max星宇橙配色手机被曝用湿巾擦拭后出现掉漆现象，引发网络热议。苹果客服回应称，普通湿巾擦拭通常不会影响手机颜色，但若湿巾含高浓度酒精等腐蚀性液体，则可能损伤涂层导致掉漆。同时强调使用普通自来水等温和清洁方式无影响。据悉，该系列改用航空级铝合金机身，经多道工艺处理，旨在实现轻量化与坚固性，但此次掉色问题使这一设计受到质疑。

    ​iPhone17Pro ​Max ​掉色

  • 20周年iPhone将消灭灵动岛：首款真全面屏苹果手机

    2027年iPhone将迎来发布20周年，预计苹果将推出颠覆性新品。回顾历史，2007年首款iPhone开启智能手机时代，2017年iPhone X引领全面屏交互。据悉20周年款将实现真全面屏设计，采用屏下Face ID与屏下摄像头，成为首款无刘海无挖孔的iPhone。通过创新专利技术，优化红外光穿透屏幕实现高效人脸识别。此外可能搭载台积电2nm芯片，性能表现值得期待。

    ​iPhone发布20周年 ​真全面屏设计 ​3D屏下人脸识别

