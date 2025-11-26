真全面屏iPhone或到来？iPhone Fold首发苹果屏下前摄技术

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:据供应链及行业分析机构最新消息，苹果公司首款折叠屏手机iPhone Fold预计将于2026年秋季与iPhone18Pro系列同步发布。这款被视为"iPhone技术集大成者"的新品，将凭借三大核心卖点冲击高端折叠屏市场，其定价或突破2000美元，成为史上最贵iPhone。

摩根大通发布的研报显示，iPhone Fold最大技术突破在于搭载行业首款2400万像素屏下前置摄像头。该设计不仅实现真全面屏形态，更在透光率与成像质量上超越安卓阵营——当前三星Galaxy Z Fold7已放弃屏下前摄改用挖孔方案，而苹果或通过特殊材料与算法优化，解决屏下摄像头的光线衰减难题。若技术属实，这将是苹果继Face ID后，在生物识别与影像技术领域的又一次领先。

折叠屏核心痛点"折痕"问题或被苹果攻克。多方爆料称，iPhone Fold将采用新型铰链结构与超薄玻璃（UTG）复合材料，通过分子级表面处理工艺，实现展开后屏幕完全平整。对比三星Galaxy Z Fold7、华为Mate X5等机型仍存在的细微折痕，苹果的解决方案可能重塑行业技术标准。

续航能力方面，iPhone Fold将配备5400-5800毫安时高密度电池，较iPhone17Pro Max的5088毫安时提升15%，成为苹果史上电池容量最大的机型。这一数据远超三星Galaxy Z Fold7的4400毫安时与谷歌Pixel Fold的4821毫安时，配合iOS系统级功耗优化，或缓解折叠屏手机普遍存在的续航焦虑。

核心配置上，iPhone Fold采用7.8英寸可折叠内屏与5.5英寸外屏组合，外屏沿用挖孔前摄，内屏则实现真全面屏形态。该机搭载四摄系统，包含4800万像素后置双摄，支持Touch ID指纹识别但未配备Face ID。价格方面，美国市场起售价预计在2000-2500美元之间，较iPhone17Pro Max的1599美元溢价超25%。

（举报）